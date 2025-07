El dólar recorta ganancias frente al euro y el yen a la espera de los aranceles de EEUU

Por Rocky Swift

TOKIO, 4 jul (Reuters) - El dólar recortaba ganancias frente al euro y el yen el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguiera que su proyecto de ley de recorte de impuestos superara el último obstáculo y aumentara la presión sobre los países para asegurar acuerdos comerciales con Estados Unidos. El billete verde subía el jueves después de que las cifras de empleo de EEUU, más elevadas de lo esperado, retrasaran el calendario de posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a las principales divisas, encadena su segunda caída semanal consecutiva.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó por un estrecho margen el "One, Big, Beautiful Bill" ("Uno, Grande y Hermoso Proyecto de Ley") de Trump, un proyecto de ley de recortes de gastos e impuestos que se calcula que añadirá US$3,4 billones a la deuda nacional de US$36,2 billones. Se espera que Trump firme el proyecto de ley el viernes. Con Estados Unidos cerrado por el Día de la Independencia, la atención se centra en la fecha límite de Trump del 9 de julio, cuando entrarán en vigor aranceles radicales sobre países como Japón que aún no han asegurado acuerdos comerciales. "La dinámica está planteando preguntas sobre la sostenibilidad fiscal y la estabilidad del mercado de bonos", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com, refiriéndose a la aprobación del proyecto de ley. "Sin embargo, por ahora, esos riesgos se están mirando de reojo mientras los mercados acogen señales de resistencia del mercado laboral y esperanzas de nuevos acuerdos comerciales en EEUU". El índice del dólar tuvo su peor primer semestre desde 1973, en un momento en que el caótico despliegue de Trump de elevados aranceles avivó las preocupaciones sobre la economía estadounidense y la seguridad de los bonos del Tesoro. A principios de semana, la divisa estadounidense se hundió a su nivel más bajo en más de tres años frente al euro y la libra esterlina. El índice del dólar bajaba un 0,1%, hasta 96,93, recortando su avance del 0,4% del jueves. El euro avanzó un 0,2%, hasta los US$1,1775, a punto de registrar una subida semanal del 0,5%. El yen avanzaba un 0,4% a 144,40 frente al billete verde. Trump dijo que muchos países recibirán el viernes cartas en las que se especificarán los tipos arancelarios a los que se enfrentarán, lo que supone un cambio respecto a anteriores promesas de firmar acuerdos individuales con los socios comerciales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque de la moneda común aspiraba a un acuerdo comercial "en principio" con EEUU antes de la fecha límite. Japón, que ha sido el foco de la ira de Trump en los últimos tiempos, al parecer enviará a su principal negociador comercial a los EEUU de nuevo tan pronto como este fin de semana. En el frente de los datos, el informe de empleo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, muy seguido el jueves, mostró que los informes de creación de empleo aumentaron en 147.000 puestos de trabajo en junio, muy por delante de la previsión de los economistas en una encuesta de Reuters de un aumento de 110.000. "El mercado laboral estadounidense se está ralentizando gradualmente, pero el hecho de que no haya experimentado un cambio brusco es tranquilizador", dijo el estratega jefe de divisas de SMBC, Hirofumi Suzuki. "Personalmente, preveo que las negociaciones arancelarias no serán muy favorables, lo que provocará una continua debilidad del dólar y fortaleza del yen". Las expectativas del mercado de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en su reunión de julio se sitúan ahora en el 94,8% de probabilidad, frente al 76,2% del 2 de julio, según la herramienta Fedwatch de la CME. Los economistas siguen esperando que la Fed no vuelva a recortar los tipos hasta septiembre o incluso más tarde. La libra esterlina avanzaba un 0,1%, hasta US$1,3668. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)