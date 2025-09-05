El dólar reduce sus ganancias semanales y los bonos se estabilizan antes de los datos de empleo

Por Rocky Swift

TOKIO, 5 sep (Reuters) -

El dólar recortaba su ganancia semanal el viernes, mientras los mercados de renta fija se estabilizaban y los operadores esperaban los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos, que se espera que refuercen la idea de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

El yen ganaba terreno, después de que Japón consolidara un acuerdo comercial con Estados Unidos que rebaja los aranceles a las importaciones estadounidenses de automóviles. El kiwi neozelandés subía junto con las acciones asiáticas.

El jueves, los datos sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos, superiores a lo esperado, sirvieron de preludio al dato más importante sobre las nóminas no agrícolas. Los bonos subían en Estados Unidos, Europa y Japón, después de que las preocupaciones fiscales estimularan un repunte de los rendimientos a largo plazo.

La ansiedad por la intromisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la política monetaria de la Fed y su impredecible régimen arancelario ha hecho que los inversores se muestren tímidos a la hora de mantener activos en dólares últimamente, dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street.

"El dólar sigue estando muy, muy infraponderado", dijo Wakabayashi. "Creo que hay margen para que las compras de dólares vuelvan en algún momento. Quizá los inversores estén esperando a que se produzca el recorte de tipos para volver a entrar". El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas de otros grandes socios comerciales, caía un 0,1%, hasta 98,14, recortando su ganancia semanal al 0,4%.

El dólar caía un 0,2%, hasta 148,21 yenes. El euro avanzaba un 0,1% en el día, hasta US$1,1666.

Varios responsables de la Reserva Federal afirmaron que la preocupación por el mercado laboral sigue respaldando sus peticiones de recortes de tipos, lo que aumenta las expectativas de una inminente relajación.

La Fed se reunirá los días 16 y 17 de septiembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo publicará las nóminas no agrícolas estadounidenses de agosto y los economistas encuestados por Reuters esperan un aumento de 75.000 puestos de trabajo, tras el incremento de 73.000 en julio.

Esto se produce después de que el jueves las nóminas privadas estadounidenses aumentaran menos de lo esperado en agosto y las solicitudes de subsidio de desempleo de la última semana del mes fueran superiores a lo previsto.

Joseph Capurso, responsable de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia, escribió en una nota: "El riesgo sigue inclinándose a que las nóminas no cumplan con las expectativas de los economistas estadounidenses, lo que pesará sobre el dólar esta noche".

Los operadores están valorando en casi un 100% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos de interés a finales de este mes, frente al 87% de hace una semana, según mostró CME FedWatch.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, caía 0,7 puntos básicos, hasta situarse en el 3,585%, en la sesión bursátil de Tokio.

(Información de Rocky Swift; edición de Sam Holmes y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)