El dólar repunta levemente mientras persiste la preocupación por la independencia de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 27 ago (Reuters) -

El dólar protagonizaba una recuperación inestable el miércoles con ganancias limitadas. Las renovadas preocupaciones de los inversores sobre la independencia de la Reserva Federal, tras el último intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender su poder sobre el banco central.

Trump había dicho el lunes que despediría a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, aunque el abogado de Cook dijo más tarde que presentaría una demanda para evitar su destitución, lo que daría inicio a lo que podría ser una prolongada batalla legal. El dólar se debilitó inicialmente tras conocerse los acontecimientos, aunque recuperaba terreno el miércoles al subir un 0,33% frente al yen, hasta 147,93, y dejaba al euro cotizando un 0,24% por debajo, a US$1,1614. La libra esterlina caía un 0,23%, a US$1,3448, mientras que el índice dólar avanzaba un 0,2%, a US$98,47.

Aun así, las ganancias del billete verde eran limitadas, ya que la iniciativa de Trump para adquirir más influencia sobre las instituciones estadounidenses y el camino de la política monetaria erosionaban aún más la confianza de los inversores en el dominio del dólar.

"Es la última salva en las guerras de la Fed y muestra lo cada vez más politizado que se está volviendo el banco central", dijo Neil Wilson, estratega de inversores británicos de Saxo, refiriéndose al intento de Trump de despedir a Cook.

"Va a ser prácticamente imposible que el próximo presidente haga otra cosa que no sea la voluntad de Trump. Esto probablemente sería negativo para el dólar. La pregunta para los mercados ahora mismo es sobre la reunión de septiembre, pero no tengan ninguna duda de que estamos asistiendo a un cambio de régimen como no hemos visto en décadas".

También pesaban sobre el dólar las expectativas de recortes de tipos más rápidos y acusados en Estados Unidos, sobre todo si Cook —en caso de ser destituida— es sustituida por alguien de sesgo expansionista.

Trump ha pedido repetidamente a la Fed que baje los tipos de interés y ha amenazado con despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque recientemente dio marcha atrás.

La salida de Cook permitiría a Trump elegir a la mayoría de los siete miembros de la junta de la Fed, incluidos dos titulares y la nominación pendiente del economista de la Casa Blanca, Stephen Miran.

"Trump ha usurpado esencialmente la función de proyección de política monetaria que tiene la Fed por el momento y (les está) diciendo a los mercados que se avecinan tipos más bajos, lo que se está manifestando en una curva de rendimientos más pronunciada", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

