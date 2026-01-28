El dólar repunta mientras Bessent reafirma política estadounidense de un dólar fuerte

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - El dólar subía frente a una cesta de divisas el miércoles, recuperándose de un mínimo de cuatro años tocado en la sesión anterior, después de que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó la preferencia de Washington por un dólar fuerte

* Estados Unidos tiene una política de dólar fuerte y eso significa establecer los fundamentos correctos, dijo Bessent el miércoles, al tiempo que negó que Estados Unidos estuviera interviniendo en los mercados de divisas para apoyar al yen japonés

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas destacadas, subía un 0,5% a 96,391. El índice cayó a 95,86 el martes, su nivel más bajo desde febrero de 2022, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó la caída de este mes, envalentonando las apuestas bajistas

* El índice dólar ha bajado casi un 2% en el año, tras caer un 9,4% el año pasado

* El dólar ha estado bajo presión debido a varios factores: las expectativas de continuos recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, la incertidumbre arancelaria, la volatilidad política, incluidas las amenazas a la independencia de la Fed, y el aumento de los déficits fiscales, todo lo cual ha erosionado la confianza de los inversores en la estabilidad económica de Estados Unidos

* El martes, el euro superó los 1,2 dólares por primera vez desde 2021, la libra tocó máximos de 4 años y medio, mientras que el yen se encamina a su mejor resultado mensual frente al dólar desde abril, apoyado por la especulación de una intervención oficial conjunta de Japón y Estados Unidos en apoyo de la divisa nipona

* Dos funcionarios del Banco Central Europeo dijeron el miércoles que la fortaleza del euro podría influir en la política monetaria. El gobernador del banco central austriaco, Martin Kocher, declaró al Financial Times que el BCE podría tener que considerar otro recorte de las tasas de interés si la fortaleza del euro empieza a afectar a las perspectivas de inflación

* El euro bajaba un 0,8%, a 1,1942 dólares

* El yen japonés ha sido uno de los principales beneficiarios de la reciente caída del dólar, con un repunte de más del 4% en las tres sesiones transcurridas hasta el martes. El miércoles, la divisa nipona bajaba un 0,9% frente al dólar

* A muy corto plazo, los inversores están a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles. El mercado no espera que el banco central haga ningún cambio en las tasas al menos hasta mediados de año, después de que el presidente Jerome Powell deje su cargo. (Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)