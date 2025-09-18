El dólar repunta tras la decisión de la Fed y el dólar neozelandés se hunde

Por Kevin Buckland

TOKIO, 18 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense subía el jueves, tras caer a mínimos de 3 años y medio y repuntar con fuerza, mientras los operadores analizaban las consecuencias de la postura comedida de la Reserva Federal sobre nuevos recortes de los tipos de interés.

El dólar neozelandés se desplomaba tras conocerse que la economía del país se contrajo mucho más de lo previsto en el segundo trimestre, lo que avivó las apuestas a una mayor reducción de los tipos este año. El dólar australiano también se debilitaba tras el inesperado descenso del empleo en agosto.

El miércoles, la Fed redujo los tipos en un cuarto de punto, tal y como se esperaba, e indicó que seguirá bajando los costes de endeudamiento durante el resto del año. El presidente de la Fed, Jerome Powell, caracterizó la medida de política monetaria como un recorte de gestión de riesgos en respuesta al debilitamiento del mercado laboral, pero dijo que el banco central no necesita precipitarse en la relajación.

Inmediatamente después de la decisión sobre los tipos de interés, el dólar caía a su nivel más bajo desde febrero de 2022 (96,224) frente a una cesta de divisas de referencia (

), pero se recuperaba con fuerza y llegó a subir un 0,44% en la jornada, hasta 97,074. Continuaba esa escalada el jueves para situarse en 97,163.

El gráfico de puntos de las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal, que se sigue muy de cerca, predijo una media de 50 puntos básicos de recortes adicionales en las dos reuniones de política monetaria que quedan este año, pero solo una reducción adicional en 2026.

"La revisión de las previsiones puso de manifiesto el grado de incertidumbre que persiste sobre las perspectivas", dijo Elliot Clarke, responsable de economía internacional de Westpac.

"El calendario y la escala de los recortes de tipos previstos también apuntan a riesgos persistentes para la inflación", añadió. El euro caía un 0,2%, hasta US$1,1791, tras alcanzar el miércoles su nivel más alto desde junio de 2021, en US$1,19185, en una reacción instintiva al anuncio de la Reserva Federal.

La libra esterlina bajaba un 0,2%, hasta US$1,3604 dólares, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más alto desde el 2 de julio (US$1,3726 dólares).

El Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre política monetaria el jueves y se espera que mantenga los tipos en el 4%.

Las cifras oficiales del miércoles mostraron que la inflación británica se situó en agosto en el 3,8% anual, lo que refuerza las expectativas del mercado de que es poco probable que se produzcan nuevos recortes de tipos de forma inminente.

Los economistas encuestados por Reuters este mes esperan un recorte más de los tipos para finales de año.

(Información de Kevin Buckland; edición de Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)