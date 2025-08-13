El dólar retrocede con el foco en el recorte de la Fed en septiembre

Por Rae Wee

SINGAPUR, 13 ago (Reuters) - El dólar se debilitaba el miércoles después de que una cifra moderada de la inflación de Estados Unidos reforzara las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal el próximo mes, mientras que los intentos del presidente Donald Trump de extender su control sobre las instituciones estadounidenses también socavaban la moneda.

Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en julio, según mostraron los datos el martes, en línea con las previsiones, con un impacto limitado de los aranceles generalizados de Trump a los precios de los bienes.

Los inversores, atentos a los inminentes recortes de la Fed, aplaudieron los datos y pasaron a asignar un 98% de posibilidades a una reducción de los tipos el mes que viene, lo que a su vez arrastró al dólar.

El euro subía en el momento de elaboración de este artículo un 0,1%, hasta US$1,1684, tras haber subido un 0,5% en la sesión anterior. Frente al yen, el dólar subía un 0,07% hasta 147,95.

El índice del dólar bajaba a 98,02, ampliando su caída del 0,5% del martes.

Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia, afirmó: "El informe del IPC de julio mostró menos indicios de repercusión de los aranceles en los precios al consumo... (pero) creo que un recorte de tipos en septiembre es menos que seguro, probablemente no tan seguro como los precios actuales del mercado".

"Como muestra el último informe de empleo, un informe puede ser suficiente para mover el debate político hacia un lado u otro. Así que creo que todavía tenemos que esperar la publicación de los datos que quedan antes de argumentar sólidamente a favor de un recorte de tipos o de una decisión de mantenerlos".

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también caían ante las crecientes expectativas de recorte de tipos, y el rendimiento a dos años se situaba en el momento de elaboración de este artículo en el 3,7348%, tras oscilar en un rango de casi 10 puntos básicos el martes.

El rendimiento de referencia a 10 años bajaba aproximadamente 1 punto básico, hasta el 4,2829%.

Los nuevos intentos de Trump por socavar la independencia de la Fed también erosionaron la confianza de los inversores en el dólar, después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera el martes que el presidente de EEUU estaba considerando una demanda contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, en relación con su gestión de las renovaciones en la sede del banco central en Washington.

Trump ha estado enfrentado con Powell y ha arremetido repetidamente contra el presidente de la Fed por no haber relajado antes los tipos.

El presidente también arremetió contra el consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, y dijo que el banco se había equivocado al predecir que los aranceles estadounidenses perjudicarían a la economía.

Trump cuestionó que Solomon debiera dirigir la institución de Wall Street.

En otros mercados, la libra esterlina ganaba un 0,03%, hasta US$1,3505. El mercado laboral de Reino Unido volvió a debilitarse, aunque el crecimiento de los salarios se mantuvo fuerte, según los datos publicados el martes, lo que subraya por qué el Banco de Inglaterra se muestra tan cauto a la hora de recortar los tipos de interés. El dólar australiano subía un 0,03%, a US$0,6531, mientras que el dólar neozelandés ganaba un 0,05%, a US$0,5957. El Banco de la Reserva de Australia recortó el martes los tipos de interés, tal y como se esperaba, y señaló que podría ser necesaria una mayor relajación de la política monetaria para cumplir sus objetivos de inflación y empleo, en un momento en que la economía ha perdido algo de impulso. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin frenaba su avance hacia un nuevo récord y cotizaba un 0,7% por debajo de los US$119.337,25, mientras que el ether alcanzó un máximo de casi cuatro años de US$4679,47.

"La tranquila irrupción de Ethereum está siendo impulsada por la adopción en el mundo real y la confianza del capital", dijo Gracie Lin, CEO en Singapur de la criptobolsa OKX. "En nuestra plataforma, ETH ahora ha superado a BTC como el activo más negociado en el último mes", añadió. (Información de Rae Wee; edición de Jacqueline Wong y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)