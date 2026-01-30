El dólar se aprecia tras nominación de Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - El dólar subía el viernes, después de que el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh fue nominado para ocupar la presidencia del banco central, y a medida que la moneda estadounidense se recuperaba de la fuerte caída sufrida a principios de semana, que según analistas fue excesiva a corto plazo

* El presidente Donald Trump eligió el viernes a Warsh para dirigir la Fed cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo. Se considera que Warsh probablemente apoyará la bajada de las tasas de interés, pero se mantendrá muy alejado de la política expansiva más agresiva asociada a algunos de los otros posibles candidatos

* Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex, dijo que la subida del dólar del viernes probablemente se deba, al menos en parte, al posicionamiento previo al anuncio

* "El dólar estaba terriblemente sobrevendido por el impulso a corto plazo", dijo Chandler. En tanto, Warsh es "solo una persona (...) no hay consenso para bajar las tasas en un futuro próximo, incluso si se produce un recorte tardío o dos a finales de año, como sugería el gráfico de puntos de diciembre"

* Las previsiones de los responsables a cargo de la política monetaria publicadas tras la reunión de diciembre del banco central estadounidense mostraban una expectativa promedio de un único recorte de un cuarto de punto porcentual este año

* El miércoles, la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, en medio de lo que el presidente Jerome Powell describió como una economía sólida y una disminución de los riesgos tanto para la inflación como para el empleo, una perspectiva que podría indicar una larga espera antes de cualquier nueva reducción de los costos de financiación

* Los operadores de futuros de fondos federales están descontando recortes de tasas de 52 puntos básicos este año, con la primera reducción de 25 puntos básicos probablemente en junio

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas que incluye al yen y al euro, subía un 0,57% a 96,73, mientras que el euro bajaba un 0,55% a 1,1903 dólares

* El dólar también sumó ganancias después de que los datos del viernes mostraron que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre, y que las empresas parecían transmitir el alza de los costos derivados de los aranceles a la importación

* En tanto, Trump respaldó el jueves un acuerdo de gasto negociado por los republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos para evitar un cierre del Gobierno, aunque reconoció que aún podría producirse, mientras los legisladores continuaban negociando medidas de control para frenar a los agentes de inmigración

* El yen japonés se debilitaba un 0,94%, a 154,57 unidades por dólar. Sin embargo, el dólar sigue en camino de registrar una pérdida semanal del 0,73% frente a la moneda nipona

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 1,19% a 83.401 dólares y, anteriormente, alcanzó los 81.104 dólares, su nivel más bajo desde el 21 de noviembre. (Reporte de Rocky Swift en Tokio, Rae Wee en Singapur y Alun John en Londres; edición de Sam Holmes, Clarence Fernandez y William Maclean. Editado en Español por Ricardo Figueroa)