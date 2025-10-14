El dólar se debilita frente al franco suizo y el yen por la tensión comercial

Por Chibuike Ogwah y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES, 14 oct (Reuters) - El dólar caía el martes ante divisas de refugio como el franco suizo y el yen debido a las nuevas señales de tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que afectaba el apetito por el riesgo y llevaba a los inversores a buscar cobertura.

* El dólar cedía un 0,15% ante su par japonés, a 152,08 yenes, y un 0,13% frente al franco suizo, a 0,803 unidades, tras haberse fortalecido en la sesión anterior.

* "El mercado se vio un poco engañado ayer (lunes)", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Capital Markets. "La gente quería creer que la tensión comercial entre Estados Unidos y China había disminuido, pero está claro que no es así".

* Estados Unidos y China empezaron a cobrar el martes tasas portuarias extra a las empresas de transporte marítimo que mueven desde juguetes navideños hasta petróleo crudo.

* Además, Pekín anunció contramedidas contra cinco filiales de la empresa surcoreana de construcción naval Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos, y dijo que ha puesto en marcha una investigación sobre cómo una investigación de la Sección 301 de Estados Unidos afecta a su industria naviera nacional.

* Las medidas socavaron lo que parecía ser un tono conciliador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana, que había avivado cierto optimismo a principios de esta semana.

* El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, suspendió una histórica reforma de las pensiones de 2023 hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, cediendo a la presión de los legisladores de izquierda que habían exigido la medida para garantizar su supervivencia política.

* Tras el anuncio, el euro se apreciaba un 0,16%, a 1,1587 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano)