El dólar se debilita por el temor al cierre de la Administración de EEUU

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 30 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense se tambaleaba el martes al tiempo que los inversores se preparaban para un posible cierre de la Administración de Estados Unidos, que retrasaría la publicación del crucial informe de empleo de esta semana, mientras que el dólar australiano subía después de que el banco central adoptara un tono cauteloso sobre la inflación. El dólar australiano subía un 0,49%, hasta los 0,66075 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera los tipos de interés, tal y como se esperaba. El banco dijo que los datos recientes mostraban que la inflación podría ser mayor de lo previsto en el tercer trimestre y que las perspectivas económicas seguían siendo inciertas.

Este año, el Banco de la Reserva de Australia ha recortado los tipos en febrero, mayo y agosto, y los mercados ven pocas posibilidades de una nueva relajación esta semana. La elevada lectura mensual de los precios al consumo había aconsejado esperar al informe completo sobre la inflación del tercer trimestre, previsto para finales de octubre.

“El comunicado del Banco de la Reserva de Australia se inclinó hacia el lado más duro, al señalar la tensión en el flujo de datos económicos y la sorpresa al alza de la inflación de la semana pasada”, dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

“Mantenemos nuestra previsión de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en noviembre, pero señalamos que no está garantizado y que depende del IPC del tercer trimestre”.

El dólar australiano ha ganado más de un 6% este año, beneficiándose de un dólar estadounidense más débil y de un fuerte apetito por el riesgo.

En septiembre, ha avanzado un modesto 0,6%, después de alcanzar un máximo de 11 meses hace dos semanas.

La atención de los inversores se centra en el inminente cierre de la Administración estadounidense: el martes a medianoche a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo temporal de última hora.

Los departamentos de Trabajo y Comercio de EEUU anunciaron que sus agencias de estadística suspenderían la publicación de datos económicos en caso de cierre parcial de la Administración, incluidos los datos de empleo de septiembre, que son objeto de gran atención.

Subadra Rajappa, jefa de estrategia de tipos estadounidenses de Société Générale, dijo que la reacción inicial podría ser una venta masiva de activos de riesgo y una huida hacia la seguridad, lo que podría llevar a una reducción de los rendimientos del Tesoro y a una curva de rendimientos más pronunciada.

El informe de empleo, crucial para la toma de decisiones de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal, está previsto para el viernes, y un retraso podría dejar al banco central a ciegas sobre el mercado laboral.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que los síntomas de debilidad del mercado laboral le habían llevado a apoyar el recorte de tipos en la última reunión de política monetaria.

Los operadores están reflejando una proyección de actualmente 42 puntos básicos de flexibilización de la Fed para diciembre y un total de 104 puntos básicos para finales de 2026, unos 25 puntos básicos menos que los niveles observados a mediados de septiembre.

"Si el cierre es breve, la Reserva Federal lo obviará en gran medida", dijo Elias Haddad, estratega de mercados de Brown Brothers Harriman.

"Sin embargo, un cierre prolongado (más de dos semanas), aumenta el riesgo a la baja para el crecimiento y aumenta la probabilidad de una Fed más proclive a la relajación monetaria". Esto podría situar al dólar en una posición vulnerable a corto plazo: el índice más amplio de la divisa estadounidense ha caído un 9,7% este año, a 97,928. El euro bajaba ligeramente a US$1,172, mientras que la libra esterlina se situaba en US$1,3436.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)