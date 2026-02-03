El dólar se debilita tras el reciente repunte

Por Laura Matthews

NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) -

El dólar estadounidense cayó el martes frente a la mayoría de las principales monedas, excepto el ⁠yen, ya que los operadores consolidaron ⁠las ganancias recientes impulsadas por datos optimistas de Estados Unidos y expectativas de una Reserva Federal menos expansiva.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un acuerdo bipartidista para ⁠poner fin ‌a una ​paralización parcial del Gobierno

* El dólar se había fortalecido en los últimos días tras el nombramiento de ​Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump como próximo presidente de la Fed, ya que ‌los mercados esperan en general que sea menos propenso a presionar ‌para que se produzcan rápidas bajadas de tasas ​que otros candidatos.

* Los inversores esperaban que los datos sobre ofertas de empleo del martes y el esperado informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se publicará a finales de esta semana, arrojaran más luz sobre la evolución de la economía del país y lo que ello significaría para nuevas bajadas de tipos de interés este año.

* Sin embargo, esas publicaciones se han retrasado debido al cierre parcial del Gobierno federal.

* "Sin duda, existe una tendencia antidólar y ⁠antibonos del Tesoro en el mercado, y creo que estamos operando en torno a ella en este momento", dijo Marvin Loh, estratega senior ​de mercados globales de State Street en Boston. Posteriormente, señaló que el dólar no logró atraer una oferta de seguridad, ya que los mercados se están volviendo más reacios al riesgo.

* El índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, bajó un 0,12%, a 97,42, retrocediendo tras un avance del 1,5% en dos días. El euro subió un 0,21%, a 1,1815 dólares.

* El presidente de la Fed ⁠de Richmond, Tom Barkin, afirmó el martes que los recortes de tasas realizados hasta ahora han ayudado al mercado ​laboral, mientras la Fed aborda "la última milla" para reducir la inflación al 2%.

* Barkin añadió que el aumento de la productividad está ayudando a las empresas a reducir costes y a aliviar la inflación, pero no está claro cuánto tiempo durará y cómo ‍deberá responder la política monetaria.

* El yen se tomó un respiro la semana pasada después de que los responsables políticos japoneses insinuaran que se unirían a Estados Unidos en una acción coordinada para defender su moneda.

* El dólar subía un 0,11 % frente a la moneda japonesa, a 155,82 yenes, pero se mantuvo por debajo del máximo de un año y medio alcanzado ​a mediados de enero, de 159,45 yenes.

