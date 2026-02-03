El dólar se debilita tras el reciente repunte
Por Laura Matthews
NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) -
El dólar estadounidense cayó el martes frente a la mayoría de las principales monedas, excepto el yen, ya que los operadores consolidaron las ganancias recientes impulsadas por datos optimistas de Estados Unidos y expectativas de una Reserva Federal menos expansiva.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un acuerdo bipartidista para poner fin a una paralización parcial del Gobierno
* El dólar se había fortalecido en los últimos días tras el nombramiento de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump como próximo presidente de la Fed, ya que los mercados esperan en general que sea menos propenso a presionar para que se produzcan rápidas bajadas de tasas que otros candidatos.
* Los inversores esperaban que los datos sobre ofertas de empleo del martes y el esperado informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se publicará a finales de esta semana, arrojaran más luz sobre la evolución de la economía del país y lo que ello significaría para nuevas bajadas de tipos de interés este año.
* Sin embargo, esas publicaciones se han retrasado debido al cierre parcial del Gobierno federal.
* "Sin duda, existe una tendencia antidólar y antibonos del Tesoro en el mercado, y creo que estamos operando en torno a ella en este momento", dijo Marvin Loh, estratega senior de mercados globales de State Street en Boston. Posteriormente, señaló que el dólar no logró atraer una oferta de seguridad, ya que los mercados se están volviendo más reacios al riesgo.
* El índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, bajó un 0,12%, a 97,42, retrocediendo tras un avance del 1,5% en dos días. El euro subió un 0,21%, a 1,1815 dólares.
* El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmó el martes que los recortes de tasas realizados hasta ahora han ayudado al mercado laboral, mientras la Fed aborda "la última milla" para reducir la inflación al 2%.
* Barkin añadió que el aumento de la productividad está ayudando a las empresas a reducir costes y a aliviar la inflación, pero no está claro cuánto tiempo durará y cómo deberá responder la política monetaria.
* El yen se tomó un respiro la semana pasada después de que los responsables políticos japoneses insinuaran que se unirían a Estados Unidos en una acción coordinada para defender su moneda.
* El dólar subía un 0,11 % frente a la moneda japonesa, a 155,82 yenes, pero se mantuvo por debajo del máximo de un año y medio alcanzado a mediados de enero, de 159,45 yenes.
* En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin cayó un 4,55%, a 74.880,91 dólares, mientras que el ether bajó un 6,01%, a 2.199,9 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres y Rocky Swift en Tokio; edición de Shri Navaratnam, Jacqueline Wong, Thomas Derpinghaus, Harry Robertson y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)