El dólar se detiene ante la cautela de la Fed sobre los recortes de tipos

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 23 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense continuó bajo presión en la sesión asiática del martes, mientras los operadores analizaban los comentarios de los miembros de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés.

El dólar fluctuaba entre las ganancias y las pérdidas, cotizando finalmente sin cambios después de romper una racha de tres días de ganancias el lunes, con el índice del dólar estadounidense en 97,326.

"Es un tono ligeramente agresivo de los portavoces de la Reserva Federal que ha hecho reflexionar a la gente", afirmó Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

Los inversores están evaluando el impacto de las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la salud de la economía mundial y las implicaciones para la política de la Reserva Federal antes de la publicación de los datos de gastos de consumo personal básico (PCE) esta semana.

Las conversaciones de esta semana sobre la financiación del Congreso para evitar un cierre del Gobierno el 30 de septiembre han aumentado el nerviosismo en los mercados.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores han reducido las apuestas de recortes de los tipos de interés en la reunión de octubre del Comité Federal de Mercado Abierto, y los futuros de los fondos de la Reserva Federal apuntan a una probabilidad de mantenimiento del 10,2%, frente al 8,1% del viernes.

Frente al yen, el dólar seguía estable en 147,775 yenes, manteniéndose en el rango en el que cotiza desde principios de agosto. Los mercados japoneses permanecían cerrados el martes por festivo.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) se debilitaba un 0,3% hasta los US$0,5848 después de que el gobierno neozelandés dijera que haría un anuncio relacionado con el banco central el miércoles a la 1 p.m. (0100 GMT), mientras los mercados esperan el nombramiento de un nuevo gobernador. El oro alcanzaba un nuevo máximo histórico de US$3759,02 la onza antes de moderar sus ganancias.

PORTAVOCES DE LA FED PIDEN CAUTELA

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años

siguió subiendo hasta el 4,1467%, tras alcanzar el lunes un máximo de tres semanas al cierre en el 4,145%.

El rendimiento a dos años

, que aumenta con las expectativas de los operadores de que suban los tipos de los fondos de la Reserva Federal, subía hasta el 3,6051%, frente al 3,601% del cierre en Estados Unidos.

"Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían ligeramente en un contexto en el que varios responsables de la Reserva Federal sugirieron un enfoque más prudente del ciclo de recortes y subrayaron que sigue habiendo riesgos al alza para la inflación", escribieron los analistas de Westpac en una nota de investigación. "Los inversores retiraron la probabilidad de un recorte de tipos de la Fed estadounidense en octubre tras los comentarios."

El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, que vota la política monetaria de la Fed este año, dijo que el banco central "debería actuar con cautela", ya que su tipo de interés oficial, teniendo en cuenta la inflación, podría estar ya cerca de la neutralidad.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, en una entrevista en The Wall Street Journal, afirmó que la atención debe seguir centrada en garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed desde un nivel actual aproximadamente un punto porcentual superior, y que no son necesarios nuevos recortes de tipos este año.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, también dijo que la Fed "debería ser muy cautelosa a la hora de eliminar la restricción de la política monetaria". Ni Bostic ni Hammack votan sobre la política de la Fed este año.

Mientras tanto, el nuevo gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, dijo el lunes que la Fed estaba malinterpretando lo restrictiva que ha sido su política monetaria y que pondría en riesgo el mercado laboral sin recortes agresivos de tipos.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas el martes.

(Información de Gregor Stuart Hunter; Edición de Jamie Freed y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)