El dólar se dispara mientras la guerra en Oriente Medio lleva al petróleo cerca de 120 US$

Por Jiaxing Li y Rae Wee

SINGAPUR, 9 mar (Reuters) -

El dólar estadounidense subía el lunes, después de que el aumento de los precios del petróleo llevara a los inversores a buscar efectivo ante la preocupación de que una guerra prolongada en Oriente Medio pudiera perturbar gravemente el suministro energético y perjudicar el crecimiento mundial.

El dólar recortó algunas ganancias en la tarde asiática tras la publicación de un informe del Financial Times en el que se indicaba que los ministros de Finanzas del G7 debatirían el lunes una liberación conjunta de reservas de petróleo de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), lo que provocó un ligero retroceso de los precios del crudo después de que estos se dispararan hasta alcanzar casi los 120 US$ por barril.

Aun así, el euro y la libra esterlina cerraban con caídas del 0,6% y el 0,7%, respectivamente, mientras que el dólar australiano e incluso el franco suizo, considerado un valor refugio, se debilitaban de forma similar.

"El dólar estadounidense no carece de apoyo por parte de los refugios tradicionales y, obviamente, por su condición de exportador neto de energía, en marcado contraste con la mayor parte de Europa", dijo Ray Attrill, director de estrategia cambiaria del National Australia Bank.

La caída generalizada del mercado provocó el lunes una venta indiscriminada de activos.

Las acciones, los bonos y los metales preciosos se desplomaron cuando los inversores, asustados por el impacto del aumento de los precios del petróleo en la inflación mundial y el crecimiento económico, se volvieron reacios al riesgo y liquidaron algunas de sus operaciones más rentables.

"Cuanto más tiempo dure esta situación, más exponencial será el daño, con un efecto dominó, que es exactamente lo que el petróleo está mostrando ahora a un mercado que la semana pasada vio que las cosas podrían ser mucho peores", dijo Michael Every, estratega global de Rabobank.

"Si seguimos en la misma situación la semana que viene, la situación podría ser bastante aterradora".

El euro bajaba un 0,6% hasta 1,1548 US$, tras caer a su mínimo en tres meses y medio a primera hora de la sesión, mientras que la libra esterlina cedía un 0,7% hasta 1,3333 US$.

Frente al franco suizo, el dólar subía un 0,43% hasta situarse en 0,7795. El dólar australiano y el neozelandés recortaban las pérdidas anteriores y cotizaban con un descenso del 0,35% y del 0,1%, respectivamente.

Los analistas han señalado que Asia podría ser la más afectada por la crisis de los precios de la energía, debido a la gran dependencia de la región del petróleo y el gas de Oriente Medio.

El dólar estuvo a punto de alcanzar el nivel de 159 yenes en Asia, subiendo un 0,4% hasta 158,47, y ganaba un 0,26% frente al won surcoreano hasta 1485,50, tras haber subido hasta un 1% a principios de la sesión.

"La verdadera pregunta es hasta qué punto subirán los precios y cuánto tiempo se mantendrán elevados, porque eso es lo que determinará en última instancia las consecuencias económicas", dijo Deepali Bhargava, directora regional de investigación para Asia-Pacífico de ING.

"Un conflicto prolongado, junto con la continua debilidad de la moneda, alimentaría más directamente las presiones inflacionistas en toda la región".

(Información de Tom Westbrook en Singapur y Jiaxing Li en Hong Kong; información adicional de Rae Wee en Singapur; edición de Kevin Buckland y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)