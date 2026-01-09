El dólar se encamina a segunda semana consecutiva de ganancias tras datos de empleo en EEUU

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 9 ene (Reuters) - El dólar subía el viernes, tras un informe que mostró un crecimiento del empleo en Estados Unidos más lento de lo esperado, lo que sugiere que la Reserva Federal podría dejar las tasas de interés sin cambios a finales de mes.

* Los mercados financieros se habían estado preparando para una probable decisión de la Corte Suprema que podría anular los aranceles del presidente Donald Trump, pero el tribunal no emitirá el fallo el viernes, y podría hacerlo la próxima semana.

* La economía estadounidense agregó 50.000 empleos en diciembre, según datos del Departamento de Trabajo conocidos el viernes. La cifra fue inferior a la estimación de 60.000 empleos prevista por economistas encuestados por Reuters.

* El índice dólar subía un 0,31%, a 99,18, y anotaba su segunda semana consecutiva de ganancias.

* "En la vida real, el margen de error estándar para las nóminas no agrícolas es de 20.000, por lo que no creo que el mercado vaya a prestar mucha atención a esto", dijo Steve Englander, de Standard Chartered.

* Los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 95% de que el banco central mantenga las tasas de interés en su reunión del 27 y 28 de enero, frente al 68% de hace un mes, según muestra la herramienta FedWatch de CME Group.

* El yen japonés se debilitó tras conocerse que la primera ministra, Sanae Takaichi, está considerando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para la cámara baja del Parlamento en la primera quincena de febrero.

* El dólar alcanzó un máximo de un año de 158,185 frente al yen, pero luego recortaba ganancias a un 0,78%, a 158,11 yenes.

* El euro bajaba un 0,26%, a 1,1628 dólares, en camino de su segunda semana consecutiva de pérdidas frente al dólar. (Reporte de Joice Alves en Londres y Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)