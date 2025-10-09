El dólar se encamina a su mejor semana en un año mientras el yen se resiente

Por Rae Wee

SINGAPUR, 9 oct (Reuters) -

El dólar se tomaba un respiro el jueves, después de una fuerte racha esta semana que lo ha puesto en camino de su mejor desempeño en casi un año, ayudado por un yen débil que ha luchado en un escenario de cambio de guardia en el partido gobernante de Japón.

Esta semana los mercados han tenido que lidiar con el riesgo político en Japón y Francia, así como con la prolongación del cierre de la Administración estadounidense. Todo ello ha contribuido poco a avivar la confianza de los inversores, que han buscado la seguridad en activos como el oro. El yen se ha visto sacudido tras la elección de la conservadora de línea dura Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático de Japón, lo que la pone en camino de convertirse en la primera primera ministra del país y alimenta las apuestas de una reactivación del gran gasto y una política monetaria flexible.

La divisa japonesa se apreciaba ligeramente, hasta 152,55 por dólar, tras haber caído el día anterior a un mínimo de ocho meses de 153 por dólar. En lo que va de semana ha caído más de un 3%, lo que supone su peor resultado desde septiembre de 2024.

"El aumento del dólar/yen ha sido bastante implacable, y parece que nada puede detener su repunte", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia. "A corto plazo, la confirmación de Takaichi como primera ministra y la próxima reunión de octubre del Banco de Japón podrían ser el próximo catalizador de una mayor debilidad del yen japonés, especialmente si Takaichi refuerza sus opiniones acomodaticias sobre la política fiscal y monetaria, y el Banco de Japón indica que no subirá los tipos de interés a corto plazo", añadió. El euro también se ha visto frenado por la agravación de la crisis política en Francia tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu y su Gobierno, aunque el presidente Emmanuel Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas, según informó su oficina el miércoles.

La moneda única cotizaba en el momento de elaboración de este artículo un 0,13% al alza, a US$1,1644, y revertía tres días consecutivos de pérdidas, aunque sigue perdiendo más de un 0,8% en lo que va de semana.

Los movimientos del yen y el euro han servido de apoyo al dólar, que ha subido más de un 1% en lo que va de semana y ha mantenido a raya a otras divisas. La libra esterlina subía un 0,09%, a US$1,3416, tras haber tocado un mínimo de casi dos semanas en la sesión anterior, mientras que el dólar australiano ganaba un 0,33%, a US$0,6608.

El dólar neozelandés languidecía cerca de mínimos de seis meses y se cambiaba en el momento de elaboración de este artículo a US$0,5803.

En la sesión anterior se desplomó, en un momento en que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortó los tipos de interés en 50 puntos básicos. Los responsables de política monetaria mostraron su preocupación por el frágil estado de la economía y dejaron la puerta abierta a una mayor relajación. Frente a una cesta de divisas, el dólar apenas variaba, a 98,73.

(Información de Rae Wee; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)