El dólar se encamina a su peor semana desde julio; el yen es apuntalado por el Banco de Japón

Por Rocky Swift y Lucy Raitano

TOKIO/LONDRES, 3 oct (Reuters) - El dólar se dirigía el viernes a su peor resultado semanal desde fines de julio, ya que el cierre del Gobierno de Estados Unidos elevaba la incertidumbre, mientras que el yen retrocedía desde máximos de esta semana, ya que los operadores analizaban el próximo movimiento del Banco de Japón antes de las elecciones del partido gobernante este fin de semana.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,1%, a 97,78 puntos. El euro subía un 0,2% a US$1,17355. La libra esterlina ganaba un 0,2%, a US$1,346.

* "El cierre del Gobierno en Estados Unidos no tiene un impacto práctico real, pero para los participantes en el mercado significa que no se publicarán los datos habituales, como las nóminas no agrícolas hoy", dijo Michael Brown, estratega de Pepperstone. "Creo que por eso estamos viendo que las cosas se negocian de forma tan apática".

* Aunque los datos del ISM de Estados Unidos se publicarán más tarde, Brown dijo que no espera que muevan la aguja de los mercados.

* El yen cedía un 0,1%, a 147,375 unidades por dólar, tras haber caído un 0,4%. No obstante, el yen sigue en camino de registrar un avance del 1,4% esta semana, el mayor desde mediados de mayo.

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, mostró un tono cauto en sus comentarios sobre la economía mundial, rebajando las expectativas de una inminente subida de tasas. Los mercados también están pendientes de las elecciones del sábado del Partido Liberal Democrático, que decidirán quién será el próximo primer ministro de Japón.

* En Estados Unidos, un informe de la Reserva Federal de Chicago que combina datos privados y públicos disponibles estimó el jueves que la tasa de desempleo de septiembre se mantuvo estable en 4,3% respecto a agosto, prueba de que aún no ha comenzado el temido rápido aumento del desempleo.

* Pero los detalles del informe, junto con otros datos, apuntaban a la atonía del mercado laboral.

El informe nacional de empleo ADP del miércoles mostró que las nóminas privadas disminuyeron en 32.000 en septiembre, impulsando las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año.

* Los operadores consideran casi segura una rebaja de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Reserva Federal y calculan en un 89% la probabilidad de un recorte adicional en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó el jueves que el banco central recortó adecuadamente las tasas el mes pasado para protegerse del riesgo de un deterioro brusco del mercado laboral, pero dijo que hasta ahora el enfriamiento ha sido gradual y señaló que no está dispuesta a recortar más los tipos.

* Por otra parte, algunos banqueros centrales de la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra intervendrán en el simposio de despedida del gobernador del banco central neerlandés, Klaas Knot, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. (Reporte de Rocky Swift en Tokio y Lucy Raitano en Londres; Editado en español por Ricardo Figueroa)