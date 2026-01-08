El dólar se encamina a tercera alza diaria consecutiva a la espera de datos de empleo de EEUU

Por Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee

8 ene (Reuters) -

El dólar se encaminaba el jueves a un tercer día consecutivo de avances, pese a que datos económicos mixtos en Estados Unidos mantenían la cautela en los mercados antes de que se publique un importante reporte de empleo el viernes.

* Datos del jueves mostraron que el mercado laboral estadounidense parecía estancado en un estado de "no contratar y no despedir", con una caída de las ofertas de empleo mayor de la esperada en noviembre y una contratación que se redujo.

* Sin embargo, la actividad del sector servicios repuntó inesperadamente en diciembre, lo que sugiere que la economía terminó 2025 sobre una base sólida. * El índice del dólar, que compara la moneda con otras seis, subía un 0,08%, a 98,807, y apuntaba a una tercera subida consecutiva. El dólar viene de su peor desempeño anual desde 2017, y los analistas pronostican otro año de caída.

* "La economía estadounidense todavía se ve bastante bien. Gran parte del posicionamiento en corto del dólar estadounidense ya se ha hecho, y creo que eso va a evitar que el dólar se debilite significativamente en el futuro", dijo Jack Janasiewicz, estratega principal de cartera de Natixis.

* "Creo que los ganadores podrían ser algunas divisas de mercados emergentes, más que el euro o el yen", añadió. * La moneda única bajaba un 0,05%, a 1,1670 dólares, el jueves, tras haber caído un 0,45% en las dos últimas sesiones. * El yen japonés subía un 0,05%, a 156,70 por dólar, y los operadores se mostraban reacios a hacer grandes apuestas antes de la publicación del reporte de empleo en Estados Unidos. (Reporte de Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee; edición en español de Javier López de Lérida)