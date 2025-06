El dólar se encamina hacia una subida semanal con la mirada en Oriente Próximo

By Johann M Cherian

20 jun (Reuters) -

El dólar se encaminaba el viernes hacia su mayor subida semanal en más de un mes, en un momento en que la incertidumbre sobre una guerra encarnizada en Oriente Próximo y sus posibles repercusiones para la economía mundial avivaban el apetito por los refugios tradicionales.

El conflicto entre Israel e Irán no muestra señales de remitir y los agentes del mercado están nerviosos ante posibles ataques de Estados Unidos a Irán, lo que ha provocado una subida del billete verde. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otros seis rivales clave, entre ellos el franco suizo, el yen japonés y el euro, apuntaba a un alza del 0,45% esta semana.

Israel e Irán llevan una semana librando una batalla aérea en la que Tel Aviv intenta frustrar las ambiciones nucleares de Teherán. La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará una decisión en las próximas dos semanas sobre si se unirá a Israel en la guerra.

Eso a calmar a los nerviosos inversores, preocupados por un inminente ataque de Estados Unidos contra Irán, aunque la perspectiva de un conflicto cada vez más amplio en Oriente Próximo bajo control el apetito por el riesgo.

Los precios del crudo Brent bajaban más de un 2%, pero a US$77 el barril se al máximo de enero que alcanzaron la semana pasada. El reciente repunte de los precios del petróleo añadió una nueva capa de incertidumbre sobre la inflación para los bancos centrales de todas las regiones que han estado lidiando con el posible impacto de los aranceles estadounidenses en sus economías.

"El aumento de los precios del petróleo añade incertidumbre sobre la inflación en un momento en que el crecimiento se está debilitando", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

"Esto dificulta mucho el trabajo de los bancos centrales: ¿deben flexibilizar para apoyar el crecimiento o contenerse para evitar alimentar la inflación? La mayoría parece estar dando prioridad al crecimiento por ahora, asumiendo que las ganancias del crudo pueden no sostenerse".

La caída de los precios del crudo apoyaba a las divisas de las economías importadoras netas de petróleo, como el euro y el yen. El euro

avanzaba un 0,24%, hasta US$1,1527, mientras que el yen subió un 0,1%, hasta US$145,35 por dólar.

El yen subía ante unos datos de inflación mejores de lo esperado, que mantenían vivas las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés. Esta opinión se vio respaldada por de política monetaria del Banco de Japón de esta semana, que mostraron que los dirigentes monetarios estaban de acuerdo en la necesidad de seguir subiendo los tipos, que siguen en niveles muy bajos. El franco suizo se mantenía estable en 0,816 US$ por dólar, pero se preparaba para su mayor caída semanal desde mediados de abril, después de que bajara los costes de los préstamos. Los tipos suizos se sitúan ahora en el 0%. Las divisas correlacionadas positivamente con el sentimiento de riesgo, como el dólar australiano y el neozelandés, avanzaban un 0,1% cada una, mientras que la libra subía un 0,2%, hasta 1,349 US$. Aunque la Reserva Federal mantuvo esta semana su previsión de dos recortes de los tipos de interés este año, su presidente, Jerome Powell, advirtió de que no había que darle demasiada importancia. Los analistas consideraron la declaración del banco central como una que apuntaló aún más las ganancias del billete verde esta semana. Sin embargo, un inesperado recorte de 25 puntos básicos de los tipos de interés por parte del sorprendió a los inversores y la corona ha bajado más de un 1% frente al dólar esta semana. Aunque las tensiones geopolíticas han sido el principal foco de atención de los mercados esta semana, la preocupación por los aranceles y el impacto que pueden tener en los costes, los márgenes empresariales y el crecimiento general está siempre presente. Estas preocupaciones han pesado sobre el dólar, que ha bajado cerca de un 9% este año. La fecha límite de Trump para la imposición de aranceles, a principios de julio, se avecina y los dirigentes europeos están cada vez más resignados a que una tasa del 10% sobre aranceles "recíprocos" sea la base de cualquier acuerdo comercial entre EEUU y la UE, según fuentes consultadas. Por otra parte, el yuan subía ligeramente y se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 7,18 después de que China mantuviera los tipos de interés de referencia sin cambios, tal y como se esperaba. (Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Edwina Gibbs y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)