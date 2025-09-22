El dólar se estabiliza a la espera de los discursos de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 22 sep (Reuters) -

El dólar se mantenía estable el lunes, mientras los operadores esperaban con interés los discursos de la Reserva Federal de Estados Unidos a lo largo de la semana, que podrían proporcionar más pistas sobre las perspectivas de tipos de interés en Estados Unidos, después de que el banco central reanudara su ciclo de flexibilización la semana pasada.

En la sesión asiática, los movimientos de las divisas fueron más moderados, tras la volatilidad de la semana pasada, en la que se sucedieron las decisiones sobre tipos de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. El yen bajaba un 0,2%, a 148,26 por dólar, y reducía sus ganancias del viernes, después de que un cambio de tono en la retórica del Banco de Japón aumentara las perspectivas de una subida de tipos a corto plazo. La libra esterlina, por su parte, caía a mínimos de dos semanas en US$1,3453, presionada por los vientos en contra internos tras un aumento del endeudamiento público en Unido y una decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos que puso de manifiesto el reto que supone para los responsables equilibrar el crecimiento y la inflación. Jane Foley, jefa de estrategia de divisas de Rabobank, afirmó: "Hemos retrasado nuestra previsión para el próximo movimiento hasta 2026".

"Sin embargo, dado que en su mayor parte ya está descontado y que la atención de los inversores en libras esterlinas se centra directamente en el contexto fiscal de Unido, seguimos opinando que la libra esterlina va a retroceder hasta el otoño y potencialmente después".

En el mercado en general, el dólar se recuperó de la caída de la semana pasada tras el recorte de tipos de la Reserva Federal y subía ligeramente frente a una cesta de divisas hasta 97,78. El euro bajaba un 0,15%, a US$1,1731.

Una serie de responsables de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, hablarán esta semana, y los inversores estarán muy atentos a sus opiniones sobre la economía y la independencia de la Fed. (Información de Rae Wee; edición de Jamie Freed; editado en español por Irene Martínez)