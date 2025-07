El dólar se estabiliza, mientras el real brasileño cae y el bitcóin roza máximos históricos

By Kevin Buckland

TOKIO, 10 jul (Reuters) -

El dólar estadounidense se estabilizaba el jueves después de retroceder desde un máximo de dos semanas frente a sus principales pares, mientras los mercados tomaban con calma las últimas salvas arancelarias del presidente Donald Trump, excepto en Brasil, donde una amenaza de gravamen del 50% hacía caer el real.

El dólar se había visto afectado por una fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en un momento en que la subasta de bonos a 10 años del miércoles obtuvo una fuerte demanda, atenuando las preocupaciones sobre la narrativa de "Vender América", que había hecho que los bonos del Tesoro, el dólar y las acciones de Wall Street se vendieran en tándem a principios de este año.

En general, los inversores se mostraron ávidos de activos de mayor riesgo, en un contexto de los escenarios arancelarios más perjudiciales que parecen cada vez más improbables, lo que contribuyó a que Nvidia se convirtiera en el primer valor de la historia con una valoración de US$4 billones y a que la criptomoneda bitcóin alcanzara un máximo histórico justo por debajo de los US$112.000.

El sentimiento también se vio respaldado por las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en las que la mayoría de los dirigentes monetarios opinan que los recortes de los tipos de interés serán apropiados a finales de este año.

El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis competidores principales, apenas variaba en 97,404, encontrando un suelo tras una caída del 0,2% el miércoles, el mismo día en que alcanzó su máximo desde el 25 de junio en 97,837 antes de perder impulso. Con la excepción de Brasil, el último lote de cartas de Trump a sus socios comerciales contenía tasas arancelarias cercanas a las ya propuestas en su anuncio original del "Día de la Liberación" el 2 de abril, como había sido el caso con otras cartas esta semana. Trump también ha dejado la puerta abierta a prórrogas después del nuevo plazo del 1 de agosto si los países presentan propuestas convincentes. En un principio, a Brasil solo se le había impuesto el gravamen básico del 10%, pero Trump citó no solo las prácticas comerciales, sino el trato dispensado a su anterior presidente, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que era amigo de Trump cuando ambos estaban en el cargo, está siendo juzgado acusado de planear un golpe de Estado para impedir que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, asuma el cargo en enero de 2023. El real caía hasta un 2,8% a 5,6047 por dólar por primera vez desde el 6 de junio durante la noche, y se cambiaba por última vez a 5,5826 por dólar. "Es un recordatorio de la inclinación de Trump por los aranceles como herramienta contra una amplia gama de agravios, equidad comercial o de otro tipo", escribió Taylor Nugent, economista de mercados de National Australia Bank, en una nota a clientes. Si bien la nueva ofensiva de cartas arancelarias no logró mover mucho los mercados fuera de Brasil, dijo Nugent, "más interesantes son las cartas que no hemos visto, con India, la UE y Taiwán ejemplos conspicuos". Trump y otros representantes han dicho varias veces últimamente que un acuerdo con la India está cerca, mientras que la Unión Europea también se está acercando a un acuerdo marco. El euro ganaba un 0,1% hasta US$1,1735 el jueves, mientras que la libra esterlina sumaba un 0,1% hasta US$1,3605. El dólar se mantenía estable en 146,31 yenes y 0,7942 francos suizos. El bitcóin subía un 0,3% hasta los US$111.062, acercándose al máximo histórico de US$111.988,90 alcanzado durante la noche. "El nuevo máximo histórico se produjo gracias a la mejora del sentimiento de riesgo", dijo Tony Sycamore, analista de IG, en una nota a los clientes. "Si bien el impulso a nuevos máximos aún no ha provocado los fuegos artificiales que el mercado podría haber estado esperando, hay margen para que el bitcóin siga avanzando hacia los US$120.000". (Información de Kevin Buckland; edición de Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)