El dólar se estabiliza mientras la Corte Suprema permite que Cook siga en su puesto por ahora

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 2 oct (Reuters) -

El dólar intentaba el jueves superar una racha de cuatro días de pérdidas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera que en enero escucharía los argumentos sobre el intento del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, dejándola en el puesto por ahora.

La preocupación del mercado sobre la independencia de la Fed ahora "pasa a un segundo plano durante los próximos meses", dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG en Sídney. La fortaleza inicial del dólar estadounidense se desvanecía, y el indicador que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas revertía las ganancias iniciales del 0,1%, y cotizaba sin cambios a 97,74.

Tras cuatro días consecutivos de pérdidas para la divisa de reserva mundial, los operadores están sopesando cuánto durará el cierre de la Administración estadounidense, su efecto en la publicación de datos económicos y cómo influirá en la toma de decisiones de la Reserva Federal. "Estamos un poco en blanco", añadió Sycamore.

"Hemos terminado efectivamente ahora, en términos de datos que mueven el mercado, hasta el 13 de octubre".

El cierre de la Administración estadounidense ha frenado el flujo de datos económicos federales en un momento de incertidumbre y división entre los dirigentes monetarios.

El Gobierno de Trump congeló el miércoles US$26.000 millones para los estados de tendencia demócrata, cumpliendo con la amenaza de utilizar el cierre para atacar objetivos del partido en la oposición.

El sitio web de apuestas Polymarket indica la mayor probabilidad de que el estancamiento dure entre una o dos semanas, aunque actualmente hay un 34% de probabilidades de un cierre más largo, con algo más de 1,2 millones de dólares apostados.

El empleo privado estadounidense registró una inesperada caída de 32.000 puestos el mes pasado, según los datos publicados por ADP el miércoles.

Los inversores están prestando especial atención a este dato en busca de nuevas pistas sobre la salud del mercado laboral, dado que el cierre de agencias públicas significa que el informe de empleo completo de septiembre que publica el Departamento de Trabajo, que tiene mayor relevancia para los mercados financieros, no se publicará el viernes.

La actividad manufacturera de EEUU también aumentó en septiembre, aunque los nuevos pedidos y el empleo fueron moderados, mientras las fábricas lidiaron con las consecuencias de los aranceles generalizados de Trump.

El mercado está asumiendo que una nueva flexibilización de la política monetaria en la reunión de octubre de la Reserva Federal es una realidad, con los futuros de los fondos de la Fed implicando una probabilidad del 99% de un recorte de 25 puntos básicos, frente al 96,2% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El oro, que ha alcanzado máximos históricos a medida que los inversores se alejan del dólar estadounidense, caía un 0,1% en las primeras operaciones, hasta los US$3863 por onza. Frente al yen, el dólar cotizaba a 147,18 yenes, un 0,1% por encima de los niveles de última hora. Frente al yuan en el mercado internacional, el dólar se cambiaba a 7,1321 yuanes, un 0,1% más, en la sesión asiática, a la espera de la reunión que mantendrán dentro de cuatro semanas el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Trump, quien dijo hoy en Truth Social que las compras de soja serían uno de los principales temas de debate. Los mercados chinos están cerrados por las vacaciones de la Semana Dorada.

El euro se mantenía estable, en US$1,1733.

Después de que The Wall Street Journal informara de que Estados Unidos proporcionará a Ucrania inteligencia para ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética de Rusia. La libra esterlina

se mantenía sin cambios en US$1,3474.

El dólar australiano se apreciaba un 0,1%, hasta los US$0,6617

, después de que los datos publicados el jueves mostraran que el gasto de los hogares aumentó solo marginalmente en agosto, debido a la caída de los bienes.

Por su parte, el "kiwi" (divisa neozelandesa) ganaba un 0,2%, hasta los US$0,5828

, extendiendo su racha de ganancias a un quinto día consecutivo.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)