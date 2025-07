El dólar se estabiliza pendiente de las reuniones de la Fed y el Banco de Japón

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 25 jul (Reuters) - El dólar se alejaba el viernes de sus mínimos de dos semanas, pero mantenía el rumbo hacia su mayor caída semanal en un mes, mientras los inversores se centraban en las negociaciones arancelarias de Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de agosto, con la vista puesta en las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana. Se espera que tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Japón mantengan los tipos de interés en las reuniones de política monetaria de la próxima semana, pero los operadores se centran en los comentarios posteriores para calibrar el momento del próximo movimiento. "La reunión de política monetaria del Banco de Japón de la semana que viene se seguirá muy de cerca en busca de pistas sobre el calendario de la próxima subida de tipos", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia. Las perspectivas de subidas de tipos por parte del Banco de Japón han mejorado, añadió, después de que un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos esta semana redujera los aranceles al 15% sobre las importaciones de automóviles procedentes de Japón. Pero una subida de tipos a corto plazo no es un hecho, ya que el calendario depende de si la economía puede resistir el impacto de los aranceles de EEUU, según dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el pensamiento del Banco de Japón. El yen se situaba en 147,20 por dólar, en camino de registrar una subida semanal de casi el 1%, aunque la divisa se debilitaba en la jornada, en un momento en que los inversores sopesaron las perspectivas de la política monetaria y el destino del asediado primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. La mayoría de los economistas consultados esta semana por Reuters afirmaron que esperan que el banco central japonés suba los tipos de interés 25 puntos básicos este año. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, se situaba en 97,448, lo que supone una caída del 1% esta semana, su resultado más débil en un mes. El jueves, el Banco Central Europeo mantuvo el tipo de interés oficial en el 2%, tal y como se esperaba, tras un año de relajación de la política monetaria, a la espera de que se aclare el futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos, después de que la Comisión Europea afirmara que se podía llegar a una solución negociada antes de la fecha límite del 1 de agosto. El euro apenas variaba a US$1,174, pero no muy lejos de los US$1,183, el máximo de casi cuatro años que alcanzó a principios de mes. El euro ha subido un 13,5% este año, mientras las políticas arancelarias han restado brillo al dólar.

Los avances en los acuerdos comerciales también han aumentado las esperanzas del mercado en las conversaciones con China, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijera que representantes de ambos países se reunirían en Estocolmo la semana que viene para discutir una ampliación del plazo de negociación del acuerdo. El dólar australiano se ha visto impulsado por el aumento del apetito por el riesgo tras los acuerdos comerciales y cotizaba por última vez a US$0,6593, rondando un máximo de ocho meses tocado el jueves. VISITA DE TRUMP A LA FED Donald Trump se enfrentó el jueves con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una rara visita presidencial al banco central, criticando el coste de la renovación de dos edificios históricos en su sede y presionando a favor de tipos de interés más bajos. Sin embargo, los mercados en su mayoría se encogieron de hombros ante la visita, habiéndose acostumbrado a las repetidas diatribas de Trump contra Powell y la Fed. "La visita de Trump a la Fed fue más espectáculo que sustancia", dijo Prashant Newnaha, estratega de tipos para Asia-Pacífico de TD Securities. "El enfoque del mercado está firmemente en la reunión de la Fed de la próxima semana. Esperamos que Powell repita una perspectiva política paciente y dependiente de los datos con flexibilidad, pero (es poco probable que) se comprometa a recortes". En su reunión de dos días para fijar los tipos, se espera que los 19 dirigentes monetarios del banco central dejen su tipo de interés de referencia entre el 4,25% y el 4,50%. Los operadores prevén un recorte de tipos de 43 puntos básicos para finales de 2025. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)