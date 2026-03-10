El dólar se estabiliza tras los comentarios de Trump sobre la guerra en Irán

Por Jiaxing Li

HONG KONG, 10 mar (Reuters) -

El dólar se estabilizaba frente a las principales divisas el martes tras retroceder anteriormente, a raíz de los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la guerra con Irán podría terminar "Muy pronto".

A 157,73 yenes y 1,1632 US$ por euro, el dólar seguía firme en su mayor parte en el mercado asiático, por debajo de los máximos del lunes. Los mercados globales se vieron sumidos en el caos el lunes por el temor a que un conflicto prolongado con Irán pudiera desencadenar una crisis energética mundial.

La Guardia Revolucionaria de Irán calificó las declaraciones de Trump de "tonterías". Los futuros del crudo Brent cotizaban a 93 US$ el barril, muy por encima de los niveles previos a la guerra, pero por debajo de los máximos que rondaban los 120 US$ el lunes.

"Nuestra sensación es que aún no hemos visto el final de la volatilidad (...) todavía existe la posibilidad de que se produzcan acontecimientos que desencadenen episodios de aversión al riesgo", dijo Rodrigo Catril, estratega senior de divisas del National Australia Bank en Sídney.

"Somos cautelosos en el sentido de que puede que no sea tan sencillo como declarar el fin de la guerra (...) y no tenemos claro si el régimen iraní estaría interesado en rebajar la tensión", afirmó. El dólar australiano, sensible al riesgo, se debilitaba un 0,2% hasta situarse en 0,7063 US$, y el dólar neozelandés bajaba un 0,4% hasta situarse en 0,5912 US$.

El dólar ha sido el refugio preferido de los operadores, ya que los ataques de EEUU e Israel contra Irán han paralizado prácticamente las exportaciones de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado una subida vertiginosa de los precios de la energía.

A los inversores les preocupa que esto pueda frenar el crecimiento mundial al actuar como un impuesto sobre las empresas y el consumo, al tiempo que aleja a los bancos centrales de la relajación de los tipos de interés. La libra esterlina se recuperó de la caída del lunes y seguía en 1,3434 US$.

Un análisis del Deutsche Bank publicado el lunes sugería que los movimientos más importantes del mercado alejándose de los activos de riesgo podrían requerir que los precios del petróleo se mantuvieran en niveles más altos, un cambio de política de los bancos centrales y señales tangibles de una desaceleración económica más amplia.

"¿Cuánto nos falta para alcanzar esos umbrales? Mucho menos que hace una semana", dijo el estratega Henry Allen.

"Pero según varios indicadores, aún no hemos llegado a ese punto, lo que explica por qué las acciones aún no están experimentando caídas propias de un mercado bajista, como las que vimos en 2022", dijo, refiriéndose a las secuelas de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

(Información de Jiaxing Li; redacción de Jiaxing Li y Tom Westbrook; edición de Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)