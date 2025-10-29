El dólar se fortalece ante el optimismo sobre un acuerdo entre China y EEUU

Por Kevin Buckland

TOKIO, 29 oct (Reuters) -

El dólar subía el miércoles desde un mínimo de una semana frente a sus principales pares ante las señales de que Estados Unidos y China están en camino de firmar un acuerdo que pondría en pausa el endurecimiento de los aranceles de Estados Unidos y las restricciones a las exportaciones de tierras raras de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un discurso en Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, que pensaba que lograrían un "gran acuerdo" para ambas partes, mientras que fuentes que la estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense esta semana, otra señal de desenlace.

La fortaleza del dólar "puede ser una especie de alivio del festival de aranceles de Trump", dijo Bart Wakabayashi, gerente de la sucursal de Tokio de State Street.

"El dólar se ha vendido bastante durante un período prolongado de tiempo, por lo que sí creo que hay más de un mecanismo de mercado que en algún momento va a rebotar, y puede ser demasiado reactivo".

Los operadores de divisas también están muy pendientes de los bancos centrales, en particular de la Reserva Federal de EEUU, que se espera que recorte los tipos de interés el miércoles.

Se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Japón mantengan estables los tipos de interés el jueves. El dólar australiano revertía una caída anterior y subía un 0,3%, hasta US$0,6606, después de que los datos trimestrales de los precios al consumo, mejores de lo esperado, pusieran en duda una reducción de los tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia la semana que viene, o incluso en la siguiente reunión de diciembre. Luci Ellis, economista jefe de Westpac, dijo que "lo más pronto que el consejo del Banco de la Reserva de Australia estará en condiciones de obtener más información sobre la inflación será con el próximo dato trimestral antes de la reunión de febrero de 2026".

"Incluso un recorte en febrero está lejos de ser seguro ahora, dado el tamaño de la sorpresa al alza (para la inflación) este trimestre".

(Información de Kevin Buckland; edición de Sam Holmes y Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)