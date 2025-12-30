El dólar se fortalece antes de publicación de minutas de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 30 dic (Reuters) - El dólar subía el martes antes de la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, mientras los inversores intentan calibrar el rumbo de la política monetaria estadounidense.

* Las fiestas de fin de año han mantenido el volumen de negociación ligero, y los analistas advirtieron que no se debe dar demasiada importancia a los movimientos del mercado en los últimos días. El billete verde, sin embargo, se encamina a su peor rendimiento desde 2017 con una caída de casi el 10%.

* La Fed publicará a las 1900 GMT del martes las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de principios de este mes, en la que el banco central estadounidense recortó las tasas y proyectó solo una reducción más para el próximo año, aunque los mercados han descontado aproximadamente dos más.

* Las minutas pueden aportar nuevos datos sobre los desacuerdos entre los responsables a cargo de la política monetaria que provocaron tres disensiones: una a favor de un recorte mayor de medio punto y dos que consideraron que no era necesario ningún recorte.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, subía un 0,13%, a 98,13, mientras que el euro bajaba un 0,08%, a 1,1762 dólares, pero ganaba más de un 13% en el año.

* La libra esterlina caía un 0,27% a 1,3472 dólares, pero ha sumado casi un 8% frente al dólar en 2025.

* El índice dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas importantes, ha bajado un 9,5% en el año, su mayor caída en ocho años, ya que las apuestas de recorte de tasas de la Fed, la reducción de los diferenciales de tipos de interés frente a otras divisas y la preocupación por los déficits fiscales y la incertidumbre política han lastrado al billete verde.

* Si bien el calendario económico es ligero en la mayoría de los mercados antes de las fiestas de Año Nuevo, los datos del martes mostraron que los precios de la vivienda en Estados Unidos aumentaron en octubre a la tasa anual más lenta en más de 13 años, según la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda.

* El yen se debilitaba un 0,14% frente al billete verde, a 156,3 unidades por dólar, aunque la divisa nipona se ha fortalecido en los últimos días para alejarse de los niveles que provocaron las declaraciones de funcionarios en Tokio la semana pasada y aumentaron las expectativas del mercado sobre una posible intervención del Banco de Japón.

* El yuan chino perforó el nivel psicológico de siete unidades por dólar por primera vez en dos años y medio. El yuan alcanzó las 6,987 unidades por dólar, su nivel más alto desde mayo de 2023. Ha ganado un 4% frente a un dólar más débil desde principios de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles generalizados, y está a punto de romper una racha de tres años de caídas.

(Reporte de Dhara Ranasinghe en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)