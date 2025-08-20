El dólar se fortalece antes del simposio de la Fed en Jackson Hole

Por Kevin Buckland

TOKIO, 20 ago (Reuters) -

El dólar estadounidense subía el miércoles por tercera sesión consecutiva frente al euro y la libra esterlina, mientras los operadores esperaban el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole esta semana en busca de pistas sobre el camino de la política monetaria.

El dólar neozelandés caía después de que el banco central en un cuarto de punto hasta el 3,0%, tal y como se esperaba, pero dijo que su consejo también había considerado un recorte de medio punto.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) se desplomaba un 1,3%, hasta US$0,5820, su nivel más bajo desde el 14 de abril, después de que los responsables de la política monetaria redujeran su previsión del tipo mínimo al 2,55%, frente al 2,85% previsto en mayo.

"El mercado no esperaba que el banco enviara una fuerte señal de relajación monetaria y de su intención de aplicar nuevos recortes", escribió Prashant Newnaha, estratega de tipos de TD Securities, en una nota a clientes. Newnaha ha aumentado su previsión de una mayor relajación y ahora proyecta un tipo al contado del 2,5% para noviembre. El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis divisas principales, subía el miércoles hasta 98,441 por primera vez desde el 12 de agosto, tras ganar un 0,4% en conjunto durante los dos primeros días de la semana. El euro caía un 0,1%, a US$1,1638, y la libra esterlina descendía un 0,1%, a US$1,3480.

El billete verde avanzaba un 0,1%, hasta los 0,8080 francos suizos, aunque perdía un 0,1% hasta los 147,46 yenes.

El discurso del viernes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es el principal foco de atención del mercado, en un momento en que los operadores están atentos a cualquier reacción en contra de los precios del mercado de una reducción de tipos el próximo mes.

Las probabilidades de que se produzca un recorte de este tipo se sitúan ahora en el 84% y se esperan reducciones de unos 54 puntos básicos para finales de año.

Powell ha dicho que es reacio a recortar los tipos debido a las presiones sobre los precios que se esperan como consecuencia de los aranceles.

En cuanto a las criptodivisas, el bitcóin se mantenía en torno a los US$113.612, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde el 3 de agosto (US$112.578,38), presionado por el fortalecimiento del dólar. El éter apenas variaba en torno a los 4170 dólares. (Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam, Clarence Fernandez y Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)