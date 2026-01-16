El dólar se fortalece cuando baja la probabilidad de que Hassett presida la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 16 ene (Reuters) - El dólar subió el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al asesor económico Kevin Hassett en un evento en la Casa Blanca y dijo que podría mantenerlo en su puesto actual, lo que provocó especulaciones de que es menos probable que sea nombrado presidente de la Reserva Federal.

* "Veo que Kevin está entre el público y solo quiero darle las gracias. Hoy has estado fantástico en televisión. En realidad quiero mantenerte donde estás, si quieres saber la verdad", dijo Trump.

* "Hemos visto algunas compras de dólares por esta noticia, ya que destaca que la decisión de la Fed es sobre todo acerca de la credibilidad política", dijo Adam Button, analista jefe de divisas en investingLive, en una nota.

* "De los candidatos, Hassett es visto como el menos independiente, que a su vez es el más expansivo debido al deseo de Trump de recortar las tasas", dijo Button.

* Se espera que Trump nombre en las próximas semanas a su candidato para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. Los cuatro principales candidatos para el puesto son Hassett, el gobernador de la Fed Christopher Waller, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el jefe de inversiones de bonos de BlackRock, Rick Rieder.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,06%, a 99,41 unidades, mientras que el euro bajaba un 0,1%, a 1,1594 dólares, tras tocar en la víspera un mínimo de seis semanas de 99,49.

* El dólar se ha visto impulsado esta semana por datos que mostraron una mejora del mercado laboral estadounidense, lo que retrasó a junio las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El yen también se fortaleció el viernes, después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que Tokio no descarta ninguna opción para contrarrestar la debilidad de su divisa, incluida una intervención coordinada con Estados Unidos.

* El miércoles, el yen se debilitó frente al dólar hasta mínimos de 18 meses por la preocupación relacionada con la posibilidad de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tenga más margen de maniobra para introducir políticas fiscalmente expansionistas.

* Takaichi planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar elecciones anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido, mientras busca el respaldo de la opinión pública a sus planes de gasto.

* El yen subía un 0,3%, a 158,16 unidades por dólar. (Reporte adicional de Joice Alves y Rocky Swift; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)