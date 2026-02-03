El dólar se fortalece frente al yen, pero el repunte general pierde fuerza

Por Laura Matthews y Sophie Kiderlin

NUEVA YORK/LONDRES, 3 feb (Reuters) -

El dólar se fortalecía frente al yen el martes, pero se alejaba ⁠de su tercera jornada consecutiva de ⁠amplias ganancias, a pesar de que los datos económicos positivos y el cambio en las expectativas sobre la política de la Fed superaron las preocupaciones sobre otro cierre del ⁠Gobierno estadounidense.

* ‌El ​dólar se ha fortalecido en los últimos días tras el nombramiento de Kevin Warsh por parte del ​presidente Donald Trump como próximo presidente de la Fed, ya que los mercados esperan en general ‌que sea menos propenso a presionar para que se produzcan ‌rápidas bajadas de tasas que otros ​candidatos.

* Los inversores esperaban que los datos sobre ofertas de empleo del martes y el esperado informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se publicará a finales de esta semana, arrojaran más luz sobre la evolución de la economía del país y lo que ello significaría para nuevas bajadas de tipos de interés este año.

* Sin embargo, esas publicaciones se han retrasado debido al cierre parcial del Gobierno federal.

* "Obviamente, queremos analizar el mercado laboral porque ⁠va a ser muy importante para la toma de decisiones a nivel federal, que en este momento parece estar en ​el aire", dijo Juan Pérez, director de operaciones de Monex USA en Washington.

* El índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, bajó un 0,08 % hasta situarse en 97,45, retrocediendo tras un avance del 1,5% en dos días. El euro subió un 0,13% hasta situarse en 1,1806 dólares.

* El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmó el martes que los recortes de tasas ⁠realizados hasta ahora han ayudado al mercado laboral, mientras la Fed aborda "la última milla" para reducir la inflación ​al 2%.

* Barkin añadió que el aumento de la productividad está ayudando a las empresas a reducir costes y a aliviar la inflación, pero no está claro cuánto tiempo durará y cómo deberá responder la política monetaria.

* El yen se tomó ‍un respiro la semana pasada después de que los responsables políticos japoneses insinuaran que se unirían a Estados Unidos en una acción coordinada para defender su moneda.

* El dólar subía un 0,14 % frente a la moneda japonesa, hasta situarse en 155,82 yenes, pero se mantuvo por debajo del máximo de un año y medio alcanzado a mediados de enero, de ​159,45 yenes.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin cayó un 0,95 % hasta los 77.705,91 dólares, mientras que el ether bajó un 2,1 % hasta los 2.291,31 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres y Rocky Swift en Tokio; edición de Shri Navaratnam, Jacqueline Wong, ‍Thomas Derpinghaus, Harry Robertson y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)