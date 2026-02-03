El dólar se fortalece frente al yen, pero el repunte general pierde fuerza
Por Laura Matthews y Sophie Kiderlin
NUEVA YORK/LONDRES, 3 feb (Reuters) -
El dólar se fortalecía frente al yen el martes, pero se alejaba de su tercera jornada consecutiva de amplias ganancias, a pesar de que los datos económicos positivos y el cambio en las expectativas sobre la política de la Fed superaron las preocupaciones sobre otro cierre del Gobierno estadounidense.
* El dólar se ha fortalecido en los últimos días tras el nombramiento de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump como próximo presidente de la Fed, ya que los mercados esperan en general que sea menos propenso a presionar para que se produzcan rápidas bajadas de tasas que otros candidatos.
* Los inversores esperaban que los datos sobre ofertas de empleo del martes y el esperado informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se publicará a finales de esta semana, arrojaran más luz sobre la evolución de la economía del país y lo que ello significaría para nuevas bajadas de tipos de interés este año.
* Sin embargo, esas publicaciones se han retrasado debido al cierre parcial del Gobierno federal.
* "Obviamente, queremos analizar el mercado laboral porque va a ser muy importante para la toma de decisiones a nivel federal, que en este momento parece estar en el aire", dijo Juan Pérez, director de operaciones de Monex USA en Washington.
* El índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, bajó un 0,08 % hasta situarse en 97,45, retrocediendo tras un avance del 1,5% en dos días. El euro subió un 0,13% hasta situarse en 1,1806 dólares.
* El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmó el martes que los recortes de tasas realizados hasta ahora han ayudado al mercado laboral, mientras la Fed aborda "la última milla" para reducir la inflación al 2%.
* Barkin añadió que el aumento de la productividad está ayudando a las empresas a reducir costes y a aliviar la inflación, pero no está claro cuánto tiempo durará y cómo deberá responder la política monetaria.
* El yen se tomó un respiro la semana pasada después de que los responsables políticos japoneses insinuaran que se unirían a Estados Unidos en una acción coordinada para defender su moneda.
* El dólar subía un 0,14 % frente a la moneda japonesa, hasta situarse en 155,82 yenes, pero se mantuvo por debajo del máximo de un año y medio alcanzado a mediados de enero, de 159,45 yenes.
* En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin cayó un 0,95 % hasta los 77.705,91 dólares, mientras que el ether bajó un 2,1 % hasta los 2.291,31 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres y Rocky Swift en Tokio; edición de Shri Navaratnam, Jacqueline Wong, Thomas Derpinghaus, Harry Robertson y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)