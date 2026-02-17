El dólar se fortalece por tensión geopolítica que favorece la aversión al riesgo

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - El dólar estadounidense subía frente a las principales divisas el martes, ya que la tensión geopolítica derivada de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán provocaba una mayor incertidumbre en los mercados y un clima de aversión al riesgo entre los inversores.

* Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre los "principios rectores" en una segunda ronda de negociaciones indirectas sobre su disputa nuclear el martes, pero no se prevé que se alcance un acuerdo de forma inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

* Estados Unidos ha enviado una fuerza de combate a Oriente Medio para presionar a Teherán a que haga concesiones en la disputa que dura ya décadas. El presidente Donald Trump ha dicho que un "cambio de régimen" en Teherán podría ser lo mejor que podría pasar.

* El dólar tiende a comportarse mejor en tiempos de incertidumbre, ya que los inversores compran bonos del Tesoro estadounidense y venden acciones, según Eugene Epstein, director de operaciones y productos estructurados de Moneycorp en Nueva Jersey.

* "Los rendimientos de los bonos del Tesoro están bajando bastante y también se está fortaleciendo el dólar, lo cual es curioso porque se vuelve a la vieja mentalidad de aversión al riesgo. Existe un conflicto potencial con Irán, por lo que hay la tradicional compra de dólares estadounidenses, compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y venta de acciones, y eso es aparentemente lo que está sucediendo hoy", dijo.

* El dólar subía un 0,57%, a 0,774 francos suizos. El euro bajaba un 0,34%, a 1,181 dólares, encaminándose hacia su sexta sesión consecutiva de pérdidas. El índice del dólar subía un 0,41%, a 97,50.

* El yen japonés se debilitaba por segunda sesión consecutiva tras romper una racha de cinco días al alza provocada por la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi.

* Se espera que el dinero que fluye hacia el efervescente mercado bursátil japonés respalde al yen. Sin embargo, el Nikkei japonés cayó el martes, ya que los inversores tomaron ganancias.

* El yen bajaba un 0,17%, a 153,78 unidades por dólar. (Reporte de Stefano Rebaudo y Rocky Swift; edición de Thomas Derpinghaus, Lincoln Feast y Kim Coghill. Editado en español por Ricardo Figueroa)