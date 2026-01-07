El dólar se mantiene a la defensiva en espera de datos económicos de EEUU

Por Rae Wee

SINGAPUR, 7 ene (Reuters) -

El dólar mostraba pocas variaciones el miércoles antes de una serie de datos económicos de Estados Unidos que podrían definir las perspectivas sobre los tipos de la Reserva Federal, un factor que los operadores consideran más importante para las divisas que las actuales tensiones geopolíticas.

Hasta ahora, los mercados han ignorado en gran medida la profundización de las fracturas geopolíticas en todo el mundo, con las bolsas subiendo y las divisas y los bonos moviéndose poco tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

También en el radar de los operadores, China prohibió el martes las exportaciones a Japón de productos de doble uso que puedan utilizarse con fines militares, lo que supone una nueva medida de Pekín en reacción a un comentario de principios de noviembre de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

"Creo que todavía hay mucha incertidumbre sobre si el régimen cambiará en Venezuela y lo que significará para el suministro de petróleo en Venezuela. Así que creo que los mercados por ahora están adoptando una visión bastante optimista, y están más preocupados por los datos económicos de EEUU", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

"El hecho de que China implementara más controles de exportación contra Japón tampoco movió mucho los mercados de divisas", añadió.

Las divisas se mantenían en general moderadas en Asia, aunque el dólar luchó por tomar impulso y descendía un 0,18% frente al yen japonés, hasta 156,39. La libra esterlina apenas variaba, a 1,3506 dólares, mientras que el euro subía un 0,04%, a 1,1694 dólares. La moneda común había perdido un 0,3% en la sesión anterior, después de que los datos mostraran que la inflación se ralentizó más de lo esperado en algunas de las mayores economías de la zona euro el mes pasado.

En general, los operadores de divisas se mantuvieron a la expectativa, a la espera de los datos del mercado laboral estadounidense, con cifras sobre las nóminas privadas y las ofertas de empleo que se publicarán a lo largo del día, antes de que el viernes se conozca el dato de empleo. A la espera de los resultados, el índice del dólar descendía ligeramente, hasta 98,54. El dólar australiano alcanzaba su nivel más alto desde octubre de 2024, en 0,6766 dólares, después de que un dato de inflación dispar mantuviera viva la perspectiva de una subida a corto plazo de los tipos de interés. El dólar neozelandés se cotizaba a 0,5783 dólares.

"La publicación más impactante será el dato mensual de empleo de ADP, ya que un repunte del desempleo es uno de los riesgos significativos en este nuevo año, junto con el posible fracaso de las fuertes inversiones en inteligencia artificial para ofrecer rendimientos taquilleros", dijo José Torres, economista sénior de Interactive Brokers, sobre las publicaciones del miércoles.

Los inversores han tenido dificultades para obtener una lectura precisa de la mayor economía del mundo tras el cierre récord de la Administración estadounidense el año pasado, que obstaculizó la recopilación y publicación de datos económicos clave.

Sin embargo, siguen convencidos de que la Reserva Federal bajará los tipos dos veces más este año. Esto ha lastrado al dólar, aunque las crecientes divisiones dentro de la Fed y la inminente elección por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del próximo presidente de la Fed han complicado aún más las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)