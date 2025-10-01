El dólar se mantiene a la defensiva tras el cierre de la Administración en EEUU

Por Kevin Buckland

TOKIO, 1 oct (Reuters) -

El dólar se acercaba el miércoles al mínimo de una semana frente a las principales divisas, mientras que entraba en una fase de cierre que probablemente retrasará la publicación de datos cruciales sobre el empleo.

La financiación del Gobierno expiró a medianoche en Washington (0400 GMT) después de que republicanos y demócratas no llegaran a un acuerdo provisional de última hora.

El líder republicano del Senado, John Thune, dijo que la cámara votaría de nuevo el miércoles sobre la medida aprobada por la Cámara de Representantes. El Senado se reunirá a las 1400 GMT. El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares, incluidos el euro y el yen, se situaba en 97,814 al cumplirse el plazo. El martes, había caído hasta 97,633, por primera vez desde el pasado miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a los demócratas del Congreso que dejar que la Administración federal cierre permitiría a su Gobierno tomar medidas "irreversibles", incluido el cierre de programas importantes para ellos.

Los departamentos de Trabajo y Comercio de Estados Unidos dijeron que sus agencias de estadísticas detendrían la publicación de datos en caso de un cierre parcial. Eso incluye la publicación programada para el viernes del informe de empleo no agrícola, que los mercados consideran clave para determinar si es probable un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal a finales de este mes.

EMPLEO EN EEUU EN EL PUNTO DE MIRA

El martes, los resultados dispares de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de la Oficina de Estadísticas Laborales presionaron al dólar. La encuesta mostró que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en agosto, mientras que las contrataciones disminuyeron, en consonancia con el debilitamiento del mercado laboral.

A falta de datos oficiales, se hará más hincapié en los indicadores económicos del sector privado.

La duración de la paralización puede ser clave para los mercados, mientras que la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el 29 de octubre, se producirá dentro de unas semanas. Los operadores consideran casi seguro un recorte de un cuarto de punto en esa fecha, con unas probabilidades implícitas en el mercado de alrededor del 95%, según datos de LSEG.

"El dólar reanudará su caída hoy si el discurso político sugiere un cierre prolongado", dijo Joseph Capurso, jefe de divisas de Commonwealth Bank of Australia.

"Unos datos económicos estadounidenses más débiles pueden aumentar el peso sobre el dólar", añadió.

El euro subía ligeramente a US$1,1738, tras alcanzar el martes su nivel más alto desde el 24 de septiembre en US$1,1762.

El dólar se mantenía estable en 147,92 yenes, tras tres días de caídas del 1,2%.

Los operadores ignoraron en gran medida la publicación el miércoles de la encuesta trimestral "tankan" del Banco de Japón sobre la confianza empresarial, a pesar de que los dirigentes monetarios del banco central la habían señalado como clave para determinar el calendario de la reanudación de las subidas de tipos. (Información de Kevin Buckland; edición de Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)