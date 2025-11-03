El dólar se mantiene cerca de máximos de tres meses ante los datos de EEUU

Por Rae Wee

SINGAPUR, 3 nov (Reuters) -

El dólar rondaba el lunes máximos de tres meses, mientras los inversores aguardaban la publicación de datos esta semana para calibrar la salud de la economía estadounidense y determinar si podrían alterar la postura de línea dura de LA NACION. El yen languidecía cerca de mínimos de 8 meses y medio, presionado por los amplios diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón.

En Asia, las operaciones del lunes fueron escasas debido a la festividad en Japón, por lo que la mayoría de las divisas se movieron dentro de un rango, aunque la mayoría se mantenían cerca de sus mínimos recientes frente a la fortaleza del dólar. El euro caía a mínimos de tres meses y cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 1,1536 dólares. La libra esterlina descendía un 0,19%, hasta 1,3145 dólares, a la espera de la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra de esta semana, en la que se espera que el banco central se mantenga sin cambios en los tipos.

La libra también se vio lastrada por las crecientes presiones políticas que rodean a la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, y por la preocupación de los inversores acerca de lo que su presupuesto de noviembre podría significar para las empresas, los hogares y la actividad económica en general.

Aunque se espera que el cierre de la Administración estadounidense retrase la publicación del dato de nóminas no agrícolas del viernes, los inversores estarán atentos a otras noticias, como los datos de empleo de ADP y los PMI del ISM de esta semana para tomar el pulso a la economía.

"La falta de información está contribuyendo a la calma de los mercados", afirmó Rodrigo Catril, estratega jefe de divisas del National Australia Bank. "Y por ahora, supongo que lo que podría romper esa calma mientras dure el cierre, (es) una gran sorpresa a la baja o incluso al alza en términos de encuestas o publicación de datos privados".

"Pero por lo demás, por el momento, incluso esas publicaciones de datos privados no están gritando o diciéndonos que la Fed debería moverse a toda prisa", añadió.

La semana pasada, la Fed bajó los tipos en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero el presidente Jerome Powell señaló que esa podría ser la última reducción del banco central para el año, citando el riesgo de hacer movimientos adicionales sin una imagen más robusta de la economía.

El viernes, varios presidentes de bancos de la Reserva Federal también expresaron su malestar con la decisión de relajar la política monetaria.

Desde entonces, los operadores han recortado las expectativas de un recorte en diciembre y ahora valoran en un 68% la probabilidad de que se produzca.

Frente a una cesta de divisas, el dólar se estabilizaba en 99,73, cerca de su nivel más alto desde agosto.

Por su parte, el yen retrocedía un 0,1%, hasta 154,10 por dólar, y no logró avanzar frente a sus homólogas.

La divisa nipona también se mantenía cerca de su mínimo histórico frente al euro y cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 177,86.

A pesar de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, envió la semana pasada la señal más contundente hasta la fecha de que era posible una subida de tipos ya en diciembre, los mercados siguieron decepcionados por el enfoque gradual del banco central, sobre todo teniendo en cuenta que la Reserva Federal se ha vuelto más dura. Esto ha aumentado la presión sobre el yen, lo que ha llevado a las autoridades japonesas a realizar intervenciones verbales para frenar la caída de la divisa.

"Si empezamos a acercarnos al 155, se podría pensar que esos comentarios se harán un poco más fuertes e incluso aumentará el riesgo de alguna intervención", dijo Catril. "Pero en todo caso, prepara el terreno y es un argumento más para sugerir que el BoJ no puede esperar mucho más". El dólar neozelandés no se alejó mucho de su mínimo de 6 meses y medio y se cambiaba en el momento de elaboración de este artículo a 0,5730 dólares. El dólar australiano subía un 0,2%, a 0,6566 dólares, alentado ligeramente por las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia mantenga los tipos sin cambios el martes, tras una lectura incómodamente alta de la inflación subyacente.

(Información de Rae Wee; edición de Thomas Derpinghaus y Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)