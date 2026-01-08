El dólar se mantiene estable a la espera del informe de empleo del viernes

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 8 ene (Reuters) -

El dólar se mantenía en calma el jueves, mientras los inversores sopesaban una serie de datos que arrojaban señales contradictorias sobre la salud de la economía estadounidense, a la espera de un informe crucial sobre el empleo que se publicará el viernes. El euro seguía estable en US$1,1679, camino de registrar una pequeña caída en la primera semana del año, a la espera de los datos que miden la confianza de los consumidores, las empresas y la economía de la región.

La moneda única un 13,5% en 2025, aprovechando los malos resultados del dólar, y algunos analistas esperan que el euro supere la barrera de los US$1,2 en 2026. La libra esterlina cotizaba al cierre de este artículo a US$1,3456, un 0,3% menos en el día, pero cerca del máximo de casi cuatro meses que alcanzó a principios de semana.

Los datos del jueves mostraron que el mercado laboral estadounidense parecía estancado en una situación de "no contratar, no despedir", después de que las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en noviembre, mientras que las contrataciones se redujeron.

Sin embargo, la actividad del sector servicios repuntó inesperadamente en diciembre, lo que sugiere que la economía terminó 2025 sobre una base sólida. La atención se centrará ahora en el informe de nóminas no agrícolas que se publicará el viernes. Según Lloyd Chan, analista de divisas de MUFG, "los últimos datos publicados en EEUU ofrecen una imagen dispar de la economía". Asimismo, agregó: "para la Fed, esta mezcla de señales podría reforzar un enfoque cauteloso".

Los operadores prevén al menos dos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, aunque el banco central, dividido, indicó en diciembre un único recorte más para 2026. En general, los mercados esperan que la Fed mantenga los tipos sin cambios en enero. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Edwina Gibbs; editado en español por Patrycja Dobrowolska)