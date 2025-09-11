El dólar se mantiene estable ante la atención a los datos de inflación y los bancos centrales

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 11 sep (Reuters) -

El dólar se estabilizaba en Asia el jueves, después de que una inesperada caída de los precios de fábrica en Estados Unidos reforzara las expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés la próxima semana, con los operadores ahora a la espera de los datos de precios al consumidor de Estados Unidos más tarde en el día. El índice del dólar ascendía un 0,1% a 97,83, subiendo por tercer día consecutivo después de que el Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cayera un 0,1% durante el mes de agosto, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. El descenso se produjo tras un aumento del 0,7% en julio, que también fue revisado a la baja.

"El mercado se ha posicionado a favor de un recorte de la Fed en septiembre y de posibles recortes tres veces este año", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas del National Australia Bank de Sídney. "El resultado benigno del IPP indica que las expectativas de precios parecen correctas".

Los mercados cotizan con la certeza de que la Reserva Federal va a relajar su política monetaria, y la única pregunta que queda por responder es en qué medida. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 8,9% la posibilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos (pb) en la reunión del banco central de los días 16 y 17 de septiembre, mientras que un recorte de al menos 25 pb se da por hecho.

Los nombramientos en el panel de fijación de tipos de la Fed se mantuvieron en el centro de atención, mientras que el Gobierno del presidente Donald Trump se movió el miércoles para apelar el fallo de un juez federal que bloquea temporalmente a Trump de tomar la medida sin precedentes de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. La Casa Blanca busca destituirla antes de la reunión del banco central estadounidense de la próxima semana.

Stephen Miran también estuvo cerca de convertirse en gobernador de la Reserva Federal, impulsando el esfuerzo de Trump por ejercer un control más directo sobre la política de tipos de interés. El Comité Bancario del Senado votó a favor de avanzar en la nominación de Miran, aunque los legisladores involucrados dijeron que está lejos de ser seguro si el proceso se puede completar a tiempo para que participe en la próxima reunión.

El euro subía un 0,04%, a US$1,1699, a la espera de la reunión del jueves del Banco Central Europeo, en la que se espera que mantenga los tipos de interés sin cambios. Según los analistas, los responsables podrían adoptar un tono más acomodaticio para contrarrestar las tensas perspectivas comerciales y políticas del continente.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Jamie Freed y Kim Coghill; editado en español por Irene Martínez)