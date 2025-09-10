El dólar se mantiene firme ante los datos de inflación en busca de pistas sobre la Fed

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 10 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía estable el miércoles, mientras los operadores se preparaban para los datos de inflación cruciales de esta semana, que podrían ayudar a definir el tamaño y el alcance de los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal para la próxima semana y después.

Tras el desalentador dato sobre el empleo de la semana pasada, que cimentó las expectativas de que la Reserva Federal reduzca los costes de endeudamiento en su reunión de política monetaria del 16-17 de septiembre, la única cuestión que se plantean los inversores es si la magnitud del recorte será de 25 o 50 puntos básicos.

Gran parte de ello dependerá del alcance del impacto de los aranceles sobre los precios en la mayor economía del mundo. El miércoles se publicarán los datos sobre la inflación de los precios a la producción en Estados Unidos, a los que seguirá el dato sobre la inflación de los precios al consumo el jueves.

Los operadores dan por descontado un recorte de 25 puntos básicos la semana que viene y atribuyen un 5% de posibilidades a una reducción de 50 puntos básicos. Prevén una relajación de 66 puntos básicos este año.

"El listón para un movimiento de 50 puntos básicos es alto, probablemente tendría que haber una clara sorpresa a la baja en la inflación subyacente para dar cobertura a las palomas", dijo Kieran Williams, jefe de divisas de Asia en InTouch Capital Markets.

"Dada la rigidez de los precios de los servicios y la preferencia de la Reserva Federal por dar señales de gradualismo, parece poco probable un recorte drástico la semana que viene, pero los datos determinarán la agresividad con la que el mercado valore la senda de relajación hasta finales de año", añadió. Esto dejó a los mercados de divisas en el limbo en horas asiáticas. El euro apenas variaba a US$1,17115, tras caer un 0,5% en la sesión anterior, mientras que la libra cotizaba a US$1,3534. El yen se mantenía estable en 147,41 por dólar. El dólar australiano avanzaba un 0,3%, hasta los US$0,66065, cerca del máximo de siete semanas que alcanzaba el martes. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, se mantenía estable, en 97,834 tras subir un 0,3% el martes.

El índice ha perdido cerca de un 10% en 2025, en un escenario en que las erráticas políticas comerciales de EEUU y las expectativas de recortes de tipos han mermado el atractivo del dólar.

Los inversores también se tomaron con calma el fallo judicial que impidió temporalmente al presidente Donald Trump destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, un caso que probablemente acabe ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los inversores siguen con atención esta batalla legal sin precedentes, puesto que podría poner en entredicho la independencia del banco central, defendida desde hace tiempo.

La geopolítica también vuelve a estar en el orden del día después de que Polonia dijera que había desplegado sus propias defensas aéreas y las de la OTAN para derribar drones tras un ataque aéreo ruso en el oeste de Ucrania. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)