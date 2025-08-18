El dólar se prepara para una intensa semana de geopolítica y anuncios de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 18 ago (Reuters) -

El dólar se estabilizaba el lunes, antes de una reunión clave entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras que los inversores también prestaban atención al simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal en busca de más pistas políticas.

Los movimientos de divisas en gran medida moderados en la sesión asiática, aunque el dólar su caída de la semana pasada, en un momento en que los operadores redujeron aún más las apuestas sobre un recorte de la Fed el próximo mes. El euro apenas variaba a US$1,1704, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0,1%, a US$1,3563.

Frente a una cesta de divisas, el dólar se estabilizaba en 97,85, tras perder un 0,4% la semana pasada.

Los mercados valoran ahora en un 84% la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca los tipos en un cuarto de punto el mes que viene, frente al 98% de la semana pasada, después de que una serie de datos, como el aumento de los precios al por mayor en Estados Unidos el mes pasado y el sólido incremento de las ventas minoristas en julio, redujeran las perspectivas de un recorte excesivo de 50 puntos básicos.

"Aunque los datos no apuntan todos en la misma dirección, la economía estadounidense parece estar en buena forma en el tercer trimestre", dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank.

"Es probable que la Fed recorte los tipos de interés este año, ya sea en septiembre, cuando los mercados prevén un recorte, o unos meses más tarde, cuando Comerica pronostica un recorte", añadió.

El principal evento para los inversores el lunes es una reunión entre Trump y Zelenski, a la que se unirán algunos dirigentes europeos, en un momento en que Washington presiona a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz rápido para poner fin a la guerra más mortífera de Europa en 80 años.

Trump se apoya en Zelenski para lograr un acuerdo después de que se reuniera con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en Alaska y saliera más alineado con Moscú en la búsqueda de un acuerdo de paz en lugar de un alto el fuego primero.

También será clave para los mercados esta semana el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal de Kansas City, del 21 al 23 de agosto, en el que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas y el marco político del banco central.

"Creo que (Powell) también hablará sobre las condiciones económicas actuales en Estados Unidos, y eso será más relevante para la política monetaria, más interesante para los mercados", dijo Joseph Capurso, jefe de economía internacional y sostenible del Commonwealth Bank of Australia.

"Dado que el precio del mercado es muy alto para un recorte de tipos en septiembre, creo que el riesgo es que Powell sea de línea dura, o se perciba como tal, si da una visión equilibrada de la economía estadounidense", añadió.

