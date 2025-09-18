El dólar se recupera tras recorte de tasas de la Fed, que no satisface expectativas

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 18 sep (Reuters) - El dólar estadounidense se apreciaba frente a la mayoría de las divisas principales el jueves, un día después de que la Reserva Federal realizó un esperado recorte de las tasas de interés, pero señaló poca urgencia por reducir rápidamente los costos de endeudamiento en los próximos meses.

* El dólar se veía respaldado por datos que mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó la semana pasada, revirtiendo el aumento de la semana anterior.

* La fortaleza generalizada del dólar presionaba a la libra esterlina, borrando las ganancias registradas anteriormente después de que el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés y ralentizó el ritmo de venta de bonos del Estado.

* La Reserva Federal redujo las tasas en un cuarto de punto el miércoles, tal y como se esperaba, y su presidente, Jerome Powell, calificó la decisión como un recorte de gestión de riesgos en respuesta al debilitamiento del mercado laboral, pero dijo que el banco central no necesitaba precipitarse en la relajación monetaria.

* Las palabras de Powell se quedaron cortas respecto a la "inequívoca moderación que esperaban los mercados", dijo Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank.

* Los datos económicos positivos del jueves, combinados con las fuertes ventas que había registrado el dólar a principios de semana, bastaron para elevar la cotización del dólar, dijo Theoret.

* Los analistas se mostraron divididos a la hora de interpretar los mensajes de la Reserva Federal. Mientras Goldman Sachs dijo que varios indicios apuntaban a que el recorte del miércoles sería el primero de muchos, sus colegas de ANZ calificaron el comentario del presidente de la Reserva Federal de "nada expansivo".

* Inmediatamente después de la decisión sobre las tasas de interés del miércoles, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas, tocó su nivel más bajo desde febrero de 2022 a 96,224. Sin embargo, el jueves se recuperó con fuerza y subió un 0,4%, a 97,347.

* Por su parte, la libra subió inicialmente tras la decisión del Banco de Inglaterra, pero luego cambió de tendencia y cedió un 0,6% a US$1,35515.

En la sesión anterior, la libra había alcanzado su nivel más alto desde el 2 de julio a US$1,3726.

* Los responsables de la política monetaria del Banco de Inglaterra votaron 7-2 a favor de reducir el ritmo anual con el que el banco central se deshace de los gilts que compró entre 2009 y 2021 a 70.000 millones de libras desde 100.000 millones de libras, en línea con la previsión media de un sondeo de Reuters de que se redujera a 67.500 millones.

* El euro bajó un 0,2%, a US$1,17893, tras retroceder el miércoles desde su nivel más alto desde junio de 2021, a US$1,19185, en una reacción instintiva al anuncio de la Reserva Federal.

* En tanto, el dólar se apreció un 0,6% frente al yen japonés a 147,88, a la espera de la decisión política del Banco de Japón del viernes.

* Se espera que el Banco de Japón se abstenga de subir los tipos, aunque los mercados prevén una subida de un cuarto de punto para finales de marzo, con un 50% de probabilidades de que se produzca este año.

* La criptomoneda bitcóin ganó un 1,9%, a 117.837 dólares. (Reporte de Saqib iqbal Ahmed; Reporte adicional de Kevin Buckland, Jaspreet Kalra y Canan Sevgili. Edición en español de Javier López de Lérida, Ricardo Figueroa y Daniela Desantis)