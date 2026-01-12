El dólar se tambalea tras la acusación penal contra Powell

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 12 ene (Reuters) - El dólar estadounidense registraba el lunes su mayor caída en tres semanas después de que la fiscalía de Estados Unidos abriera una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que se suma a las tensiones con el Gobierno de Trump. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cotizaba al cierre de este artículo un 0,2% por debajo, a 99,011, rompiendo una racha de cinco días de ganancias. El oro subía a un récord de US$4.600,33 por onza después de que el New York Times informara de la investigación y Powell emitiera un comunicado en vídeo defendiendo la independencia del banco central. "Powell se ha hartado de las críticas desde la barrera y está pasando claramente a la ofensiva", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank en Sídney.

"Esta guerra abierta entre la Fed y el Gobierno estadounidense —y en la medida en que se toman los comentarios de Powell al pie de la letra— claramente no es una buena perspectiva para el dólar estadounidense." El dólar había avanzado en las primeras operaciones asiáticas a un máximo de un mes después de que el informe de empleo del viernes reforzara las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés a finales de este mes, mientras que las informaciones de cientos de muertes durante las protestas en Irán aumentaron las tensiones geopolíticas y avivaron la demanda de activos de refugio.

Las tensiones geopolíticas en Irán "deberían ser positivas para el dólar estadounidense, pero todavía no hemos visto ninguna subida", dijo Kyle Rodda, analista de mercado de Capital.com en Melbourne. "La cuestión a partir de ahora es si continúa el impulso del movimiento de protesta y si el régimen reprime aún más, abriendo la puerta a una cierta implicación de Estados Unidos Los mercados financieros se preparan para un apretado calendario de datos esta semana, con la publicación el martes del índice de precios al consumo de EEUU para diciembre, una de las últimas publicaciones económicas clave antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal a finales de enero.

"La inflación estadounidense se mantiene por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, lo que podría limitar la capacidad del Comité Federal de Mercado Abierto para recortar aún más los tipos de interés, salvo que se produzca una pérdida significativa de impulso en la economía estadounidense", señalaron el domingo analistas de Standard Chartered, que añadieron que era poco probable que se produjeran más recortes de tipos. "El mercado laboral no se está deteriorando más, y esto debería —al margen— mantener cierta presión al alza tanto sobre los rendimientos del Tesoro estadounidense como sobre el dólar", dijeron.

Los principales bancos inician la temporada de resultados del cuarto trimestre la semana que viene, y el fuerte crecimiento de los beneficios este año es una fuente crucial de optimismo para los inversores bursátiles. El miércoles también podría conocerse una sentencia del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles de emergencia de Trump.

