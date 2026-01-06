El dólar se ve presionado a medida que temores sobre Venezuela dan paso al optimismo

Por Gregor Stuart Hunter y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 6 ene (Reuters) - El dólar estadounidense bajaba el martes por segundo día consecutivo frente a las principales divisas, mientras el nerviosismo de los mercados por la acción militar de Washington en Venezuela disminuía y las bolsas subían en todo el mundo, ayudadas por los comentarios de sesgo expansivo de los funcionarios de la Reserva Federal.

* El euro subía ligeramente a US$1,1729, la libra ganaba un 0,1% a US$1,3552 y el dólar bajaba ligeramente frente al yen japonés a 156,37 yenes.

* El impacto de la sorpresiva captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana fue de corta duración en la mayoría de las clases de activos, con las acciones de todo el mundo cotizando en máximos históricos.

* Eso también tuvo efectos dominó en los mercados de divisas.

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, cotizaba por última vez con una baja de un 0,1% a 98,25, ampliando las pérdidas tras romper el lunes una racha de cuatro días de ganancias.

* A esto se sumaron los débiles datos estadounidenses del lunes, que mostraron que la actividad manufacturera se contrajo más de lo esperado en diciembre y cayó a su nivel más bajo en 14 meses.

* Además, el dólar se vio presionado el lunes por los comentarios acomodaticios del presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, uno de los miembros del comité de fijación de tasas del banco central de este año, que declaró a CNBC que ve el riesgo de que la tasa de desempleo aumente.

* Las expectativas de una política monetaria más expansiva aumentaron tras sus declaraciones, aunque los futuros de los fondos de la Reserva Federal siguen valorando en torno a un 80% las probabilidades de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en la próxima reunión del banco central estadounidense, que se celebrará entre el 27 y el 28 de enero, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* Frente al yuan chino en el mercado internacional, que cotiza en Hong Kong, el dólar estadounidense bajaba ligeramente a 6,983 yuanes.

* La única divisa importante frente a la que el dólar se apreciaba ligeramente era el franco suizo. El dólar subía un 0,08% frente al franco, a 0,7922 francos. (Reporte de Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)