El dólar sigue débil a la espera del recorte de la Fed y los comentarios de Powell

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 17 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense rondaba el miércoles mínimos de cuatro años frente al euro y a mínimos de un mes frente al yen, mientras los operadores se preparaban para un recorte casi seguro de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal más adelante en la sesión.

Los operadores han descontado un recorte de 25 puntos básicos y la atención se centrará en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la decisión para calibrar el ritmo de la futura flexibilización. Los mercados prevén recortes de 67,9 puntos básicos de aquí a finales de año.

La atención también se centrará en si los dirigentes monetarios consideraron un mayor recorte de 50 puntos básicos en un momento en que el presidente Donald Trump sigue adelante con los esfuerzos para un pilar de la economía de Estados Unidos, avivando las preocupaciones sobre la independencia del banco central.

El mercado de divisas estuvo bastante tranquilo durante las horas asiáticas, en un momento en que los operadores se mostraron reacios a hacer grandes apuestas antes de la reunión. El euro

bajaba un poco, hasta US$1,1852, justo por debajo del máximo de cuatro años de US$1,18785 que alcanzaba el martes.

La libra esterlina se mantenía estable, en US$1,3642, cerca de máximos de dos meses y medio, después de que los datos más débiles sobre el empleo británico del martes no hicieran tambalear la confianza de los inversores en que el Banco de Inglaterra mantendría los tipos esta semana. El índice del dólar, que mide la unidad estadounidense frente a otras seis, se situaba en 96,686, cerca de su nivel más bajo desde principios de julio. El índice ha caído casi un 11% este año, y los inversores se preparan para nuevas pérdidas tras una reciente pausa.

"El riesgo es que el ponche de la Fed para los activos de riesgo venga con resaca", dijo Laura Cooper, estratega macro de Nuveen. "Una señal de cautela, o la previsión de menos recortes de los que los mercados están valorando, podría sacudir el rally del riesgo". "Con seis recortes previstos para el próximo año, la verdadera historia no es el tamaño del movimiento de esta semana, sino cómo Powell enmarca el camino.

Un recorte con sesgo duro podría desinflar el rally del riesgo a corto plazo.

La Fed comenzó una reunión de dos días el martes con un nuevo gobernador en excedencia del Gobierno de Trump uniéndose a las deliberaciones, y una segunda dirigente monetaria en la mesa que aún se enfrenta a los esfuerzos de Trump para destituirla.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el lunes el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, allanando el camino para que la designada por Biden participe plenamente en la reunión de política monetaria de esta semana.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)