El dólar sigue perdiendo mientras la geopolítica reaviva la estrategia "Vender EEUU"

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 20 ene (Reuters) -

El dólar retrocedía por segundo día consecutivo en las operaciones asiáticas del martes, después de que las amenazas de la Casa Blanca a la Unión Europea sobre el futuro de Groenlandia desencadenaran una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,3% hasta 98,841 alcanzando su nivel más bajo desde el 12 de enero en un momento en que los inversores por la exposición a los mercados estadounidenses.

El lunes, las renovadas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados europeos desencadenaron una repetición de que surgió después del anuncio arancelario del Día de la Liberación del año pasado en abril, las acciones, los bonos del Tesoro, y el dólar. Los mercados de EEUU regresarán el martes tras el festivo por el Día de Martin Luther King Jr.

Los inversores se de los activos en US$ por "el temor a una incertidumbre prolongada, las tensiones en las alianzas, la pérdida de confianza en el liderazgo de EEUU, las posibles represalias y la aceleración de las tendencias a la desdolarización", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

"Aunque hay esperanzas de que el Gobierno estadounidense pueda rebajar pronto estas amenazas, como ha hecho con anteriores anuncios de aranceles, está claro que la seguridad de Groenlandia sigue siendo un objetivo central de seguridad nacional para la actual Administración", añadió. El euro subía un 0,2% a 1,1663 US$, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0,1% a 1,3435 US$.

"El mercado sigue dudando de la aplicación de los aranceles", escribieron analistas de OCBC en una nota de análisis. "Por ahora, los posibles flujos de desdolarización superan el impacto negativo en el euro y la libra de las posibles rebajas del crecimiento de la eurozona y Reino Unido si se materializan los aranceles de Trump".

El yen caía un 0,2% frente al dólar al acelerarse la venta masiva en los mercados de deuda pública japonesa después de que la primera ministra, Sanae Takaichi, convocara elecciones anticipadas para el 8 de febrero.

Su promesa de suspender un impuesto del 8% sobre los alimentos durante dos años ha centrado la atención en las tambaleantes finanzas públicas del país, aunque la moneda japonesa apenas variaba después de que la venta de bonos del Estado a 20 años registrara una escasa demanda en la subasta del martes. El dólar avanzaba un 0,2%, hasta 158,45 yenes. Frente al yuan chino que cotiza en Hong Kong, el dólar se mantenía estable en 6,9548 yuanes, el nivel más débil para el billete verde desde mayo de 2023. En enero, el Banco Popular de China mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia por octavo mes consecutivo, tal y como esperaban los analistas consultados por Reuters. La rupia indonesia se debilitaba un 0,2% hasta un mínimo histórico de 16,985 frente al dólar, mientras los inversores se inquietaban por la independencia del banco central del país después de que el presidente Prabowo Subianto a su sobrino para formar parte de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia.

El ministro de Finanzas indonesio dijo el martes que el Gobierno garantizaría la independencia del banco central y no utilizar sus fondos para pagar sus programas políticos. El dólar australiano avanzaba hasta un 0,4% a 0,6741 US$, acercándose a su nivel más alto desde octubre de 2024, mientras que el dólar neozelandés subía un 0,6% a 0,5835 US$, su nivel más alto de este año.

El bitcóin

caía un 2,2% a 90.889,78 US$, mientras que el éter

perdía un 2,9% a 3117,03 US$. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)