El dólar sube a máximo de dos semanas mientras las acciones caen

Por Laura Matthews y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 5 feb (Reuters) - El dólar alcanzó el jueves su máximo de casi dos semanas, en medio de una renovada volatilidad en el mercado de acciones, mientras que la libra esterlina caía tras una votación muy reñida del Banco de Inglaterra que dejó sin cambios las tasas de interés en el Reino Unido.

* El dólar se ha fortalecido esta semana, ya que los inversores se mostraron más reacios al riesgo y los mercados financieros evaluaban la temporada de resultados empresariales de Estados Unidos, que ya ha llegado a su ecuador.

* El dólar cotizó en gran medida dentro de un rango estrecho tras una serie de datos laborales estadounidenses más débiles, entre los que se incluyen un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo superior al esperado y un número inesperadamente bajo de ofertas de empleo en diciembre.

* "Mi sensación es que seguimos consolidándonos, moviéndonos en general de forma lateral", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

* El índice dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una cesta de otras seis divisas, subía un 0,17%, a 97,85 unidades, en un segundo día consecutivo de alzas. A primera hora de la sesión, alcanzó su nivel más alto desde el 23 de enero.

* El oro y la plata, que se han vuelto más volátiles como resultado de las compras apalancadas y los flujos especulativos, se vieron sacudidos por una nueva ola de ventas el jueves. La plata cayó más de un 13%, a 75,94 dólares.

* El Nasdaq Composite ha caído un 2,9%, en los últimos dos días, su mayor baja desde octubre, con una volatilidad provocada por los líderes del mercado, entre ellos Alphabet, matriz de Google, que el miércoles anunció agresivos planes de gasto.

* La libra esterlina cerró con una caída del 0,92%, a US$1,3527, y del 0,73% frente al euro, después de que el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios los costos de los préstamos, en una votación de 5 a 4 entre los nueve responsables que componen el comité de fijación de tasas del banco central.

* El Banco Central Europeo tampoco modificó las tasas de interés en su reunión de política monetaria del jueves, y el euro cerró con una caída del 0,15%, a US$1,1789.

* Las criptomonedas ampliaron sus pérdidas. El bitcoin caía un 7,07%, a US$67.492,39, su nivel más bajo desde noviembre de 2024. (Información adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; Editado en Español por Javier López de Lérida)