El dólar sube antes de discurso clave de Powell de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 21 ago (Reuters) - El dólar estadounidense subía el jueves antes del esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes, que será evaluado en busca de nuevas pistas sobre si es probable que el banco central estadounidense recorte las tasas de interés el próximo mes.

* Los operadores aumentaron las apuestas a un recorte en la reunión de la Fed del 16 al 17 de septiembre después de un informe de empleo inesperadamente débil de julio. Sin embargo, el riesgo de una mayor inflación por nuevos aranceles sigue siendo una incógnita que está haciendo que algunos responsables de política monetaria duden.

* El tema de Jackson Hole de la Fed este año es "Mercados laborales en transición", y "supongo que depende de cuánto (Powell) quiera apoyarse en las grietas del mercado laboral", dijo Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank en Toronto.

* El dólar recortó brevemente sus ganancias el jueves después de que datos mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada.

* Más tarde, la divisa estadounidense repuntó tras conocerse que la actividad empresarial estadounidense se aceleró en agosto, liderada por el resurgimiento del sector manufacturero, que registró el mayor crecimiento de pedidos de los últimos 18 meses.

* Powell podría vacilar a la hora de señalar un recorte de tasas de interés con los datos de agosto aún pendientes antes de la sesión de septiembre.

* En última instancia, "con el mercado valorando en dos recortes este año, creo que necesitamos algo grande en cualquier dirección para realmente cambiar el mercado de ese curso", dijo Theoret.

* El índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro subía un 0,27%, a 98,50, y el euro bajaba un 0,26%, a US$1,1618.

* El yen japonés se debilitaba un 0,38% frente al billete verde, a 147,9 unidades por dólar. La libra esterlina caía un 0,2%, a US$1,343. (Jaspreet Kalra en Mumbai y Ankur Banerjee en Singapur Edición en español de Javier López de Lérida)