El dólar sube después de que Powell reitera su cautela sobre un mayor alivio monetario

Por Kevin Buckland y Canan Sevgili

TOKIO/LONDRES, 24 sep (Reuters) - El dólar subía el miércoles, recuperándose de su nivel más bajo en casi una semana, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró un tono cauto sobre una mayor flexibilización, aunque los mercados siguen descontando dos recortes de tasas de interés más este año.

* El euro, por su parte, cotizaba prácticamente sin cambios tras datos que mostraron que la confianza empresarial alemana cayó de forma inesperada en septiembre, con el índice de clima empresarial Ifo cayendo de 88,9 a 87,7 puntos en agosto en medio de una perspectiva económica débil.

* La moneda comunitaria bajaba un 0,4%, a US$1,177, pero se mantenía relativamente estable frente a divisas como la libra esterlina y el franco suizo, lo que pone de relieve la compra del dólar por parte de los inversores. La libra cedía un 0,3%, a US$1,3482.

* La clave para los mercados ahora es la expectativa de recortes de tasas de un cuarto de punto en las dos reuniones restantes de la Fed este año y otro en el primer trimestre de 2026, en línea con la orientación del banco central tras la reunión de la semana pasada.

* Los datos estadounidenses de esta semana estarán en el punto de mira, sobre todo la publicación el viernes del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), un dato clave para dar forma a las expectativas sobre las próximas medidas políticas de la Fed.

* "Seguimos considerando que la balanza de riesgos está sesgada a la baja para el dólar hasta la publicación del PCE subyacente a finales de esta semana, con un dato del 0,2% intermensual que consolidaría las expectativas de dos recortes de la Fed este año. Es decir, a menos que se deteriore el panorama geopolítico en Europa", dijo Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, sumaba un 0,35%, a 97,575 unidades, intentando recuperar terreno tras dos sesiones consecutivas de pérdidas en las que tocó su mínimo desde el jueves, a 97,198.

* Frente al yen, el dólar mejoraba un 0,29%, a 148,065 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano)