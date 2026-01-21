El dólar sube después de que Trump anuncia líneas generales de un acuerdo con Groenlandia, descarta aranceles

Por Stefano Rebaudo y Kevin Buckland

21 ene (Reuters) -

El dólar subió frente al euro y el franco suizo el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, retirara su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos y afirmara que había llegado a un marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN.

* Las amenazas de Trump de imponer aranceles por Groenlandia asustaron a los mercados y provocaron una liquidación de activos estadounidenses, pero sus comentarios en Davos de que había descartado una acción militar en la isla ofrecieron cierto alivio a los inversores.

* El euro bajaba un 0,36% a 1,17 dólares, tras haber subido más de un 1% en las dos últimas sesiones. El martes alcanzó los 1,1770 dólares, su nivel más alto desde el 30 de diciembre.

* El franco suizo, moneda refugio, bajaba un 0,77%, a 0,7958 unidades por dólar, tras haber ganado cerca de un 1,5% entre el lunes y el martes.

* Trump prometió el sábado aplicar una ola de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Gran Bretaña y Noruega, hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia, algo que los principales estados de la UE criticaron como chantaje.

* El republicano no ofreció ningún detalle en un mensaje a Truth Social sobre lo que supondría el marco para un futuro acuerdo con la OTAN, pero dijo que como resultado no impondría los aranceles.

* "Realmente creo que los detalles quizá no sean tan relevantes, incluso puede que nunca salgan a la luz. La crisis a corto plazo parece haber quedado atrás", dijo Matt Weller, responsable mundial de estudios de mercado de StoneX.

* El dólar subió frente al yen, que se enfrentó a su propia liquidación después de que el lunes la primera ministra Sanae Takaichi convocó a elecciones anticipadas para el 8 de febrero y prometió medidas para relajar la política fiscal.

* El yen caía a 158,430 unidades por dólar. Los inversores siguieron de cerca la evolución de los bonos gubernamentales japoneses (JGB), que se vieron muy afectados a principios de semana, pero repuntaron el miércoles.

