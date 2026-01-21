LA NACION

El dólar sube después de que Trump anuncia líneas generales de un acuerdo con Groenlandia, descarta aranceles

El dólar sube después de que Trump anuncia líneas generales de un acuerdo con Groenlandia, descarta aranceles
El dólar sube después de que Trump anuncia líneas generales de un acuerdo con Groenlandia, descarta aranceles

Por Stefano Rebaudo y Kevin Buckland

21 ene (Reuters) -

El dólar subió frente al euro y el franco suizo el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, retirara su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos y afirmara que había llegado a un marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN.

* Las amenazas de Trump de imponer aranceles por Groenlandia asustaron a los mercados y provocaron una liquidación de activos estadounidenses, pero sus comentarios en Davos de que había descartado una acción militar en la isla ofrecieron cierto alivio a los inversores.

* El euro bajaba un 0,36% a 1,17 dólares, tras haber subido más de un 1% en las dos últimas sesiones. El martes alcanzó los 1,1770 dólares, su nivel más alto desde el 30 de diciembre.

* El franco suizo, moneda refugio, bajaba un 0,77%, a 0,7958 unidades por dólar, tras haber ganado cerca de un 1,5% entre el lunes y el martes.

* Trump prometió el sábado aplicar una ola de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Gran Bretaña y Noruega, hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia, algo que los principales estados de la UE criticaron como chantaje.

* El republicano no ofreció ningún detalle en un mensaje a Truth Social sobre lo que supondría el marco para un futuro acuerdo con la OTAN, pero dijo que como resultado no impondría los aranceles.

* "Realmente creo que los detalles quizá no sean tan relevantes, incluso puede que nunca salgan a la luz. La crisis a corto plazo parece haber quedado atrás", dijo Matt Weller, responsable mundial de estudios de mercado de StoneX.

* El dólar subió frente al yen, que se enfrentó a su propia liquidación después de que el lunes la primera ministra Sanae Takaichi convocó a elecciones anticipadas para el 8 de febrero y prometió medidas para relajar la política fiscal.

* El yen caía a 158,430 unidades por dólar. Los inversores siguieron de cerca la evolución de los bonos gubernamentales japoneses (JGB), que se vieron muy afectados a principios de semana, pero repuntaron el miércoles.

(Editado en español por Javier Leira)

Reuters
Conforme a
The Trust Project