El dólar sube ligeramente tras reciente caída por la postura expansiva de Powell

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 25 ago (Reuters) - El dólar subía ligeramente frente a las principales divisas el lunes, estabilizándose tras una fuerte caída la semana pasada por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que aumentaron expectativas de un recorte de tasas el mes que viene.

* El euro bajaba un 0,2% hasta US$1,1693, retrocediendo desde el máximo de cuatro semanas de US$1,174225 alcanzado el viernes. La libra esterlina y el franco suizo bajaban un 0,1% cada uno.

* Las principales casas de bolsa, entre ellas Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, esperan un recorte de los tipos de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre tras las declaraciones de Powell.

* Según Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, es probable que las expectativas de relajación de la política monetaria y de ralentización de la economía estadounidense, junto con la persistente preocupación por la situación fiscal del país, ejerzan presión sobre el dólar.

* Los operadores valoran en un 85% las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto el 17 de septiembre, frente a un 70% antes de que Powell pronunciara su discurso, según la herramienta FedWatch de CME.

* Frente a una cesta de seis divisas principales, el dólar se ha debilitado más de un 9,5% en lo que va del año. La moneda única ha sido la principal ganadora de la cesta, con un alza cercana al 13% en el año.

* Chaar espera que el euro se fortalezca hasta situarse entre US$1,20 y US$1,22 en los próximos seis a doce meses.

* Aparte de la senda de política monetaria de la Fed, es probable que los inversores sigan centrados en los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Powell y otros responsables de la Fed, que han suscitado dudas sobre la independencia del banco central.

* Por otra parte, el yuan chino alcanzó su nivel más alto en un mes, impulsado por la debilidad generalizada del dólar.

(Reporte de Jaspreet Kalra; reporte adicional de Kevin Buckland; Edición de Christopher Cushing, Shri Navaratnam, Alex Richardson y Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)