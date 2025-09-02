El dólar sube mientras el oro roza máximos históricos

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 2 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense recuperaba terreno en los mercados asiáticos del martes, tras cinco días de ventas, antes del regreso de los operadores estadounidenses tras las vacaciones del Día del Trabajo en Estados Unidos. El índice del dólar subía un 0,2% a 97,873, tras tocar el lunes su nivel más bajo desde el 28 de julio. El oro alcanzó un máximo histórico.

"Los mercados de capitales de renta variable y de crédito siguen siendo optimistas con respecto a EEUU, lo que sugiere que los tenedores extranjeros de activos estadounidenses no están en retirada", escribieron los analistas de DBS en una nota a clientes.

Los operadores han vendido el billete verde a medida que los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Reserva Federal, incluida su decisión de destituir a la gobernadora Lisa Cook, hacen temer que la Casa Blanca esté socavando la independencia del banco central en un momento en el que los argumentos para empezar a recortar los tipos de interés no están nada claros.

"La Fed podría estar siniestramente preparada para iniciar su ciclo de recorte de tipos", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group en Melbourne. "La gente ve el atractivo de estar en el oro".

El lingote alcanzó un máximo histórico de US$3508,50, tras sumar su sexto día de ganancias el martes. La última subida fue del 0,5%, hasta US$3494 la onza. La plata avanzaba un 0,2% hasta situarse a un paso de los máximos de 14 años marcados el lunes. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Christopher Cushing y Sonali Paul; editado en español por Irene Martínez)