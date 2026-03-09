El dólar sube mientras la guerra en Oriente Medio lleva al petróleo a rozar los 120 US$

Por Jiaxing Li y Rae Wee

SINGAPUR, 9 mar (Reuters) - El dólar estadounidense subía el lunes, ya que el aumento de los precios del petróleo llevaba a los inversores a buscar efectivo ante la preocupación de que una guerra prolongada en Oriente Medio pudiera perturbar gravemente el suministro energético y perjudicar el crecimiento mundial.

* El euro y la libra esterlina perdían un 0,7% y un 0,8% frente al dólar, respectivamente. El dólar australiano e incluso el franco suizo, considerado un valor de refugio, cedían alrededor de un 0,6%.

* Las acciones, los bonos y los metales preciosos caían el lunes, ya que los inversores, asustados por el impacto del aumento de los precios del petróleo en la inflación mundial y el crecimiento económico, se volvían reacios al riesgo y liquidaban algunas de sus operaciones más rentables.

* El dólar estadounidense recortó algunas ganancias en la sesión asiática tras la publicación de un informe del Financial Times en el que se indicaba que los ministros de Finanzas del G7 debatirían el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

* La noticia provocó un ligero retroceso en los precios del petróleo, que anteriormente habían alcanzado un máximo de casi 120 US$ por barril.

* El euro bajaba un 0,72% a 1,1534 US$, tras caer a su mínimo en tres meses y medio más temprano la sesión, mientras que la libra esterlina caía un 0,79% a 1,3319 US$.

* Frente al franco suizo, el dólar subía un 0,59% hasta situarse en 0,7804. El dólar australiano recortó las pérdidas anteriores y cotizó un 0,56% a la baja.

* Los analistas han señalado que Asia podría ser la más afectada por la crisis de los precios de la energía, debido a la gran dependencia de la región del petróleo y el gas de Oriente Medio. El Reino Unido y la zona euro también están muy expuestos.

* El dólar estuvo a un paso del nivel de 159 yenes en Asia, subiendo un 0,48% hasta 158,59.

* "La verdadera pregunta es hasta qué punto subirán los precios y cuánto tiempo se mantendrán elevados, porque eso es lo que determinará en última instancia las repercusiones económicas", afirmó Deepali Bhargava, directora regional de investigación para Asia-Pacífico de ING. (Reporte de Tom Westbrook en Singapur y Jiaxing Li en Hong Kong; reporte adicional de Rae Wee en Singapur y Harry Robertson en Londres; edición de Kevin Buckland y Thomas Derpinghaus; Editado en Español por Ricardo Figueroa)