El dólar sube mientras la guerra en Oriente Medio lleva al petróleo a rozar los US$120

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - El dólar subía en general el lunes, ya que el alza de los precios del petróleo debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán llevaba a los inversores hacia la seguridad del billete verde ante el temor de que un conflicto prolongado pudiera interrumpir el suministro mundial de energía y afectar el crecimiento económico.

* El euro bajaba un 0,5%, a 1,1564 US$, tras haber tocado previamente un mínimo de más de tres meses de 1,1505 US$. El dólar subía un 0,3% frente al yen, alcanzando un máximo de seis semanas, mientras que la libra esterlina cedía un 0,5% frente a la moneda estadounidense.

* "En última instancia, el dólar estadounidense siempre funciona bien como refugio seguro en un mundo de caos", afirmó Juan Pérez, director de operaciones de Monex USA. "También tiende a subir cuando Estados Unidos muestra algún tipo de fuerza militar", añadió.

* Las acciones, los bonos y los metales preciosos caían ante la preocupación de los inversores por el impacto del alza de los precios del petróleo en la inflación mundial y el crecimiento económico. Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio de la guerra.

* El dólar cedió algunas ganancias luego de que un informe del Financial Times indicó que los ministros de finanzas del G7 discutirán el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

* Tras el informe, los precios del crudo redujeron sus alzas luego de haber alcanzado previamente un máximo cercano a los 120 US$ por barril. El contrato Brent escalaba un 10%, a 102,99 US$ por barril, después de dispararse más del 25%.

* Sin embargo, Pérez, de Monex, advirtió que la recién adquirida fortaleza del dólar no tiene una base sólida y podría verse presionada si el conflicto en Irán se resuelve rápidamente.

* "Esta guerra no ocurre en medio de una buena situación económica para Estados Unidos. De hecho, ocurre en un momento en que la situación económica es incierta", dijo Pérez. "En cuanto haya una resolución rápida (...) el dólar sufrirá un fuerte impacto", afirmó. (Reporte de Saqib Iqbal Ahmed en Nueva York; Reporte adicional de Tom Westbrook y Rae Wee en Singapur, Jiaxing Li en Hong Kong y Harry Robertson en London; Editado en Español por Manuel Farías)