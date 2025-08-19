El dólar sube mientras los mercados asimilan la cumbre sobre Ucrania

Por Gregor Stuart Hunter

El dólar estadounidense registraba tibios avances frente a sus principales pares el martes, mientras los mercados globales evaluaban el resultado de una cumbre de la Casa Blanca con los países europeos que podría determinar la próxima fase de la guerra en Ucrania. El índice dólar subía un 0,1%, a 98,192, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el lunes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que Estados Unidos ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

"En este momento, los mercados son cautelosos", dijo Tina Teng, analista de mercado independiente en Auckland, mientras los operadores sopesaban las posibles implicaciones para los mercados energéticos mundiales. "El dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a otras divisas y el apetito de riesgo sigue liderando los mercados", añadió, citando los índices bursátiles en máximos históricos.

Los mercados también están pendientes esta semana del simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole en busca de pistas sobre la posible senda de los tipos de interés. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas y el marco del banco central.

Muchos inversores están de vacaciones en el hemisferio norte, mientras que los mercados tendrán pocos catalizadores en un contexto de pocas publicaciones de datos el martes.

El euro se mantenía estable en US$1,1656.

"El dólar es el refugio preferido cuando aumentan los riesgos geopolíticos", dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street.

Si se llega a un acuerdo sobre Ucrania que implique que los países europeos asuman la carga, un repunte de alivio podría provocar salidas del euro y la libra esterlina, añadió. "Uno sospecharía que eso fluiría hacia el dólar, por lo que podríamos ver una fortaleza del dólar".

Las criptodivisas fueron una excepción al estado de ánimo somnoliento de los mercados, con el bitcóin cayendo un 1,3% para anotar un tercer día consecutivo de descensos, tras alcanzar un máximo histórico el jueves.

El éter se desplomaba un 2,9% y ampliaba las pérdidas por segundo día consecutivo, tras no superar un umbral similar la semana pasada.

Frente al yen, el dólar se debilitaba un 0,1%, hasta 147,770 yenes.

Los mercados bursátiles japoneses perdían impulso el martes; el Nikkei 225 retrocedía desde los máximos históricos registrados a principios de la sesión y el Topix se aferraba a sus ganancias iniciales.

El dólar australiano alcanzaba los US$0,6489 y retrocedía, después de que los datos de Westpac sobre la confianza de los consumidores en agosto subieran a máximos de tres años y medio. El dólar de Hong Kong.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) recortaba las ganancias anteriores y se mantenía estable en US$0,59245.

La libra esterlina cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a US$1,3501, retrocediendo hacia el extremo inferior de su rango registrado durante la semana pasada. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)