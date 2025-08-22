El dólar sube mientras los operadores dudan sobre un recorte de tipos de la Fed

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 22 ago (Reuters) -

El dólar estadounidense se fortalecía el viernes y se preparaba para un fuerte rendimiento semanal, en un momento en que los inversores las apuestas de recorte de tipos antes de un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría dar forma a la trayectoria de la política monetaria a corto plazo.

El débil informe de empleo de julio, junto con las importantes revisiones a la baja de las contrataciones de mayo y junio, reforzaron las esperanzas de una inminente reducción de los costes de endeudamiento. Los operadores llegaron incluso a descontar una rebaja considerable de los tipos de interés para la próxima reunión de septiembre.

Pero desde entonces, los comentarios prudentes de otros responsables de política monetaria y los datos económicos que apuntan a riesgos inflacionistas han moderado esas expectativas. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran ahora en un 75% la posibilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre, frente al 92% de una semana antes.

Los responsables de la Fed se mostraron tibios el jueves ante la idea de un recorte de tipos el próximo mes, preparando el escenario para el discurso de Powell en la conferencia anual en Jackson Hole, Wyoming, que comenzó el jueves.

"Es poco probable que Powell se comprometa de antemano a un recorte en septiembre", dijo Charu Chanana, estratega de inversiones de Saxo. "La Fed tiene un doble mandato, pero ahora mismo la inflación supera a la mano de obra como mayor riesgo".

"Con otra inflación y las nóminas de impresión todavía por venir antes de la reunión de septiembre, Powell tiene todas las razones para seguir siendo paciente y mantener la opcionalidad abierta", dijo Chanana.

Esto podría dejar al dólar en una posición vulnerable, tras una subida constante, pero poco espectacular, en la última semana. El euro tocaba su nivel más bajo desde el 6 de agosto y se situaba en el momento de elaboración de este artículo en US$1,1583.

La moneda única, que se ha beneficiado en 2025 de la caída del dólar, ha perdido un 0,8% en la semana. En términos interanuales, ha subido un 12%. La libra esterlina se mantenía estable en US$1,3402, un 1% menos en la semana.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis competidores, se situaba en 98,75, camino de subir un 0,9% en la semana, rompiendo su racha de dos semanas de pérdidas.

Según Joseph Capurso, responsable de economía internacional y sostenible de Commonwealth Bank of Australia, los precios del mercado para una bajada de tipos en septiembre ponen el listón muy alto para que Powell que el mercado.

"Esperamos que el dólar suba más si Powell desafía la elevada valoración actual del mercado de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre. Dicho de otro modo, el dólar se enfrenta a riesgos asimétricos con mayor potencial alcista que bajista", dijo Capurso. El yen bajaba hasta 148,63 por dólar, lo que supone un descenso del 1% en la semana. Los datos mostraron que la inflación subyacente en Japón se ralentizó por segundo mes consecutivo en julio, pero se mantuvo por encima del objetivo del 2% del Banco Central, manteniendo vivas las expectativas de una subida de tipos en los próximos meses.

"Esperamos que el Banco de Japón suba sus tipos en octubre", dijo Min Joo Kang, economista de ING. "Es probable que la inflación subyacente se mantenga por encima del 3% durante un largo periodo. (...) Esto apoyará la política de normalización del Banco de Japón". El dólar australiano apenas variaba a US$0,6425, con una caída semanal del 1,2%, mientras que el dólar neozelandés bajaba ligeramente a US$0,58135, con una caída semanal del 1,9%, la mayor en más de cuatro meses. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)